[{"available":true,"c_guid":"2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás legoptimálisabb időpontjai az ébredés, valamint az ebéd utáni órák lennének, de ha kicsit körbenézünk, ezzel szinte senki nem foglalkozik, ugyanis mindenkinek megvan a maga jól bevált „kávéideje”.","shortLead":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás...","id":"20191125_Kave_minden_idoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b5b6b-238b-4d07-8941-974e3e6a0ad5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191125_Kave_minden_idoben","timestamp":"2019. november. 25. 09:30","title":"Kávé minden időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","shortLead":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","id":"20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc54fe07-4ef3-4369-a28d-4c96262b2948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","timestamp":"2019. november. 23. 12:43","title":"Torlódás az M7-esen és az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónap kellett a letartóztatáshoz.\r

\r

","shortLead":"Egy hónap kellett a letartóztatáshoz.\r

\r

","id":"20191123_Kessel_fenyegetett_egy_not_a_zaklato_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca850783-8823-44d0-874b-8ec4d00c1075","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Kessel_fenyegetett_egy_not_a_zaklato_letartoztattak","timestamp":"2019. november. 23. 14:30","title":"Késsel fenyegetett egy nőt a zaklató, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac6df2-d9da-4205-8184-4d0f1b78249e","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Az OECD tagállamok közül az elmúlt 25 évben a finneknél növekedett a leggyorsabb ütemben a bevándorlók száma, az északi országban mégsem gyűlöletkampánnyal, hanem integrációs projektekkel próbálnak nekik segíteni. Különösen nagy figyelmet fordítanak a nőkre, mert ha ők bezárkóznak, annak az egész társadalomra katasztrofális hatása lehet. Egy helsinki civil szervezet évek óta azon dolgozik, hogy a fiatal édesanyák egyáltalán ki merjenek lépni az ajtón egy számukra teljesen ismeretlen világba, mindezt állami támogatásból. ","shortLead":"Az OECD tagállamok közül az elmúlt 25 évben a finneknél növekedett a leggyorsabb ütemben a bevándorlók száma, az északi...","id":"20191125_Bevandorlo_nok_Finnorszag_integracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fac6df2-d9da-4205-8184-4d0f1b78249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f7da6b-61cb-4c3a-946b-cdafa0da7024","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Bevandorlo_nok_Finnorszag_integracio","timestamp":"2019. november. 25. 11:10","title":"Bevándorló nők Finnországban: „Ha nem segítenek, még mindig otthon ülök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth János 1945 és 1947 között kisgazda nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Volt legfiatalabb és legidősebb képviselő is.","shortLead":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth...","id":"20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed69a48-ef7d-4de3-8d6d-4d67bd32ae73","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 09:35","title":"Meghalt Horváth János volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","shortLead":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","id":"20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd43e57-32ec-41de-8497-7dc9da2a5023","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","timestamp":"2019. november. 24. 15:28","title":"Karácsony az antiszemita plakátok leszedetését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új kormányfőt Szaad Hariri lemondása után. Michel Aún, akit sokan csak \"a tábornok\" néven emlegetnek, kérlelhetetlenségéről ismert, de politikai karrierje során kötött már nehéz kompromisszumot.","shortLead":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új...","id":"201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb37369-8ca0-4753-9de6-b898f2b7389c","keywords":null,"link":"/360/201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","timestamp":"2019. november. 24. 10:05","title":"Bemutatjuk az embert, aki eldöntheti, lesz-e béke Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan Kendernay János pártelnök társa.\r

\r

","shortLead":"Megvan Kendernay János pártelnök társa.\r

\r

","id":"20191123_Schmuck_Erzsebet_lett_az_LMP_noi_tarselnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671e6233-4045-4fef-b39d-d89af763e9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Schmuck_Erzsebet_lett_az_LMP_noi_tarselnoke","timestamp":"2019. november. 23. 14:45","title":"Schmuck Erzsébet lett az LMP női társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]