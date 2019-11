A klímavédelem kapcsán a kormány nem indított nemzeti konzultációt, a Brüsszel által előírt tájékoztatási formának tettünk eleget. Ezért arra kérjük az ellenzéki pàrtokat, forduljanak Brüsszelhez, mert a formát és a határidőket Brüsszel írta elő. Amennyiben a kormány klíma ügyben nemzeti konzultációt akar lefolytatni, akkor azt a szokásos módon fogja megtenni - írja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Ahogy arról beszámoltunk, felkerült a Kormany.hu weboldalra az úgynevezett Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiával kapcsolatos kérdőív, amely valójában egy konzultáció. A stratégia elkészítését a párizsi klímaegyezmény írja elő, ahogy azt is, hogy a kormányoknak nyilvános konzultációt kell folytatniuk a klímahelyzet kezeléséről, a magyar kormány azonban semmilyen módon nem hirdette a konzultálási lehetőséget. A kérdőív kitöltésére is mindössze egyetlen hetet hagytak, ez az egy hét november 25-én, hétfőn le is jár.

A Párbeszéd vasárnapi közleményében jelezte, hogy "a kormány szakmaiatlan, sunyi álkonzultációja" helyett sajátot akar indítani. A párt társelnöke, Szabó Tímea hiányolta a nemzeti konzultációk esetében megszokott személyes leveleket és a reklámkampányt, és közölte, hogy a saját, "valódi társadalmi egyeztetést szolgáló" kérdőívük eredményét eljuttatja majd a kormánynak és az Európai Bizottságnak is.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke ugyanakkor a kormányzati kérdőív kitöltési határidejének meghosszabbítását követelte. Hogy milyen formában képzelte el a dolgot, azt nem részletezte.