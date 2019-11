A többségbe került nagykanizsai ellenzék 11 önkormányzati cégből 8 vezetőjét leváltotta

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","shortLead":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","id":"20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d1b425-d60f-4053-88a5-1161103b6b7f","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","timestamp":"2019. november. 28. 12:28","title":"Lehülyegyerekezte az Ismerős Arcok énekese a hvg.hu újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a jegybank nem lép közbe, nincs aki megállítsa a gyengülést – véli a bank vezető elemzője, aki viszont további gazdaságélénkítő programokra számít. ","shortLead":"Amíg a jegybank nem lép közbe, nincs aki megállítsa a gyengülést – véli a bank vezető elemzője, aki viszont további...","id":"20191128_KH_Jovore_johet_a_340345_forintos_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e92ce8-c881-48e1-b6f9-b0c658530341","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_KH_Jovore_johet_a_340345_forintos_euro","timestamp":"2019. november. 28. 11:57","title":"K&H: Jövőre jöhet a 340-345 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éves szinten több tízmillió forintot is spórolhat a kerületnek Ferencváros új vezetése csupán azzal, hogy megszüntet vagy nem köt újra egy rakás, még a fideszes Bácskai János polgármestersége idején aláírt – névleges vagy egymással párhuzamos feladatok elvégzésre szóló – kommunikációs szerződést. A megbízások egy része zseniális trükkel működött: relatív kis összegről szólt, így évekig nem is szúrt szemet senkinek. ","shortLead":"Éves szinten több tízmillió forintot is spórolhat a kerületnek Ferencváros új vezetése csupán azzal, hogy megszüntet...","id":"20191128_Ferencvarosi_kommunikacios_szerzodesek_Bacskai_Janos_polgarmestersege_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5151cc0c-8fba-4584-be4e-b7f2059d87f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Ferencvarosi_kommunikacios_szerzodesek_Bacskai_Janos_polgarmestersege_alatt","timestamp":"2019. november. 28. 06:30","title":"Fantomalkalmazottakkal és kényszertörölt céggel is szerződött kommunikációra a Bácskai vezette IX. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f397f45-da83-439e-a779-79eb0a3dc4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek közül 29 eset halállal végződött.","shortLead":"Ezek közül 29 eset halállal végződött.","id":"20191127_gazolas_zebra_gyalogatkelo_rendorseg_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f397f45-da83-439e-a779-79eb0a3dc4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74b6393-eead-4903-8c51-1de3da625efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_gazolas_zebra_gyalogatkelo_rendorseg_statisztika","timestamp":"2019. november. 27. 16:55","title":"Csak zebrán 810 gyalogost gázoltak el idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","shortLead":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","id":"20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbf8630-4240-4a23-8083-e2a48d4ce192","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","timestamp":"2019. november. 27. 08:40","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Helybenhagyta másodfokon az 5G-s frekvenciaértékesítés alaki vizsgálatának eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.","shortLead":"Helybenhagyta másodfokon az 5G-s frekvenciaértékesítés alaki vizsgálatának eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési...","id":"20191128_5g_digi_fellebbezes_nmhh_frekvencia_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca14c357-1dde-4788-8cc1-5e14cc6d1693","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_5g_digi_fellebbezes_nmhh_frekvencia_arveres","timestamp":"2019. november. 28. 12:59","title":"Megint kimondták, hogy a Digi kimarad az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában kedden.","shortLead":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92893240-750f-4023-b90b-ba6074b8a9ee","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","timestamp":"2019. november. 27. 05:09","title":"Mesternégyes, nagy fordítás, és minden idők egyik legbutább kettős kiállítása a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]