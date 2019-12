Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szavazás eredménye.","shortLead":"Itt a szavazás eredménye.","id":"20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b2550-48ce-4028-b7e2-b8145431c4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","timestamp":"2019. december. 01. 12:20","title":"Olvasóinknak az olimpiai csapat arculatáról is Mészáros Lőrinc jut az eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten tapasztalta, hogy a hozzájuk közeledő hajón sem élő ember nincs, sem holttest. A mai napig nem tudjuk, hová tűnt a tíz utas, és hogyan tartotta az irányt rögzítetlen kormánykerékkel az alkohollal teli teherhajó.","shortLead":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten...","id":"20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e91486-1e45-4e26-981b-f2220ccf27d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","timestamp":"2019. december. 01. 09:03","title":"147 éve senki nem érti, hova tűntek a Mary Celeste kísértethajó utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","shortLead":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","id":"20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebc21a-b6a9-450a-bfb0-62a760800013","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","timestamp":"2019. december. 01. 15:12","title":"Zsidó szervezetek: Kósa kijelentése több ponton is sértő a zsidó közösség számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","shortLead":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","id":"20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2193cae2-0dde-4ad6-b1d6-0d3ee86ea583","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","timestamp":"2019. november. 30. 20:27","title":"Egy csoki miatt veszekedett egy BKK-ellenőr és egy utas a villamoson - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","shortLead":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","id":"20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb811e5-b01a-4e6e-8761-33e506eb81c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","timestamp":"2019. december. 01. 18:16","title":"Gázolt a vonat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","shortLead":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","id":"20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac28f6d-d025-4e6e-b646-2506c9d20491","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Janisch Attila a Gothár-ügyről: Orbán véresszájú cselédei már a Színművészeti Egyetemen tisztogatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","shortLead":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","id":"20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05478923-fea3-412d-bb85-d82dfdd23a51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","timestamp":"2019. november. 30. 11:23","title":"Ennyit költenek a magyarok, ha étterembe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt a merénylőt, aki az egyik londoni hídon már megölt két embert és súlyosan megsebesített egy harmadikat is. A bátor férfiak annak ellenére üldözték a merénylőt, hogy azon egy olyan mellény volt, amilyet az öngyilkos robbantók szoktak viselni. ","shortLead":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt...","id":"20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e97419-247f-44d6-889a-af5118f5a990","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","timestamp":"2019. november. 30. 12:04","title":"Videó arról, hogyan akadályozták meg, hogy a londoni merénylő másokat is megöljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]