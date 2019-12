Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250. nagydíján aratott.","shortLead":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250...","id":"20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80130f56-c7b7-4d7e-bced-a71523c3ff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","timestamp":"2019. december. 01. 17:17","title":"Hamilton magabiztos győzelemmel zárta az F1-es szezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt.","shortLead":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig...","id":"20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fb73f8-503b-4022-abfd-6cc708bc086f","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. november. 30. 21:26","title":"Erős Kingát választották az írószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","shortLead":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","id":"20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85866bc9-f9e1-40a0-8812-e4563ab0f113","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. december. 01. 11:03","title":"Tévedésből tolvajozta le az egyik DK-s politikust Soltész Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f248608b-a5a2-4726-a851-9684ed836fd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az újszerű állapotú lengyel kisautóval az elmúlt évtizedekben kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel az újszerű állapotú lengyel kisautóval az elmúlt évtizedekben kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg.","id":"20191130_gyari_feny_alig_hasznalt_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f248608b-a5a2-4726-a851-9684ed836fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e3fd26-22ea-4d7a-907b-a9e8db87da53","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_gyari_feny_alig_hasznalt_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. november. 30. 06:41","title":"Gyári fény: alig használt Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze az is lehet, hogy a beharangozó „csak” egy 5G-s Lenovo-okostelefonra utal.","shortLead":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze...","id":"20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2df1d90-1209-4085-a258-d94cf606cd05","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","timestamp":"2019. november. 30. 14:03","title":"Már úton van \"egy igazi ütőkártya\": 5G-s meglepetéssel készül a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f58283-03eb-447d-adc1-40ecc1b63175","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A legújabb közép-európai magyar kereskedőház kiválóan illeszkedik a korábbiak sorába – amennyiben üzemeltetőinek hozzáértése legalábbis megkérdőjelezhető.","shortLead":"A legújabb közép-európai magyar kereskedőház kiválóan illeszkedik a korábbiak sorába – amennyiben üzemeltetőinek...","id":"201948__kereskedohazak__exportosztonzes__kulugyminiszterium__kozeli_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f58283-03eb-447d-adc1-40ecc1b63175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd5b88-9dc5-4406-bd61-a0ec98bbaac6","keywords":null,"link":"/360/201948__kereskedohazak__exportosztonzes__kulugyminiszterium__kozeli_nyitas","timestamp":"2019. november. 30. 12:00","title":"Egymás után nyílnak a kereskedőházak a régióban. De minek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd","c_author":"B.I. - Cz. F. - N.R.","category":"kultura","description":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út vezette a Pink Floydot a koncept-lemezig, hogyan hullott szét a zenekar, és azt is, miért nem tudunk leszakadni az albumról. Szubjektív születésnapi köszöntő. ","shortLead":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út...","id":"20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c588e15b-9363-4af5-84c1-0ee1f994e4ae","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","timestamp":"2019. november. 30. 17:00","title":"Van odakint valaki? 40 éves a Pink Floyd csúcsműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]