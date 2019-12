Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","shortLead":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","id":"20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f1059-625f-4aa5-873c-6b7e73b3d9a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","timestamp":"2019. december. 02. 21:40","title":"Albániai földrengés: magyar mérnökök és statikusok is segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee05d5e-9f32-41ea-998c-8bfd57ae48a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa baleset történt vasárnap délután az amerikai Delta Air Lines légitársaság 405-ös járatával.","shortLead":"Furcsa baleset történt vasárnap délután az amerikai Delta Air Lines légitársaság 405-ös járatával.","id":"20191203_boeing_767_repulogep_veszcsuszda_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee05d5e-9f32-41ea-998c-8bfd57ae48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e0851c-379f-4811-beab-0b60c2c7f2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_boeing_767_repulogep_veszcsuszda_baleset","timestamp":"2019. december. 03. 08:54","title":"Leszakadt a repülőgép vészcsúszdája, egy ház udvarán találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","shortLead":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","id":"20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec95e695-e200-4401-bda9-9a19b566617b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 15:25","title":"Újabb körözést adtak ki a vizes vébét szervező cég gazdasági vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki...","id":"20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7cad07-a00d-4015-ad6e-8034824a92bb","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 02. 05:39","title":"Estig akár 10 centi hó is eshet, de ónos esőre is kiadtak figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum hívta fel a figyelmet a különösen gyomorforgató karácsonyi dekorációkra. Az Amazon azóta levette a termékeket. ","shortLead":"Az Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum hívta fel a figyelmet a különösen gyomorforgató karácsonyi dekorációkra...","id":"20191202_Izlestelen_Auschwitztematikaju_karacsonyi_diszeket_arultak_az_Amazonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c75729-a521-4227-913f-4c95acf1f4f1","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Izlestelen_Auschwitztematikaju_karacsonyi_diszeket_arultak_az_Amazonon","timestamp":"2019. december. 02. 10:41","title":"Ízléstelen, Auschwitz-tematikájú karácsonyi díszeket árultak az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról, hogy az állami korrupció lényege a javak újraelosztása.","shortLead":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról...","id":"20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4e27ae-e943-4f08-9a81-880f37619ec2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:08","title":"„Magyarországon a korrupciónak az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191202_Adventi_mesenaptar__december_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a612d7-f707-4f5e-a3cd-b48b1c32eb15","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Adventi_mesenaptar__december_2","timestamp":"2019. december. 02. 08:02","title":"Adventi mesenaptár - december 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","shortLead":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","id":"20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a83307d-551f-419d-95b2-58f22c953aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","timestamp":"2019. december. 03. 06:41","title":"Kívánja a jeget a Renault 340 lóerős apró villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]