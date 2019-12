Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"318f42bc-010f-447b-a80f-867334a09df6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akár húsz év börtönbüntetésre is ítélhetik azt a három tizenéves orosz lányt, akik előre megfontolt szándékkal meggyilkolták az őket éveken át fizikailag és lelkileg zaklató apjukat. Az orosz társadalmat mélyen megosztó ügy rávilágít, hogy a törvények nem védik a családon belüli erőszak áldozatait.","shortLead":"Akár húsz év börtönbüntetésre is ítélhetik azt a három tizenéves orosz lányt, akik előre megfontolt szándékkal...","id":"20191203_apagyilkossag_oroszorszag_birosag_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318f42bc-010f-447b-a80f-867334a09df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e1e29-94d7-4c51-87a1-230268213199","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_apagyilkossag_oroszorszag_birosag_bortonbuntetes","timestamp":"2019. december. 03. 17:01","title":"Bíróság elé kerül az Oroszországot mélyen megosztó apagyilkossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","shortLead":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","id":"20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465c9113-3e54-4791-b3bd-5f453cd2ec0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Balavány: Magyart az űrbe, avagy kinek fáj az a vacak tízmilliárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","shortLead":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","id":"20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c5e37-59db-464a-8978-191e485d92cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","timestamp":"2019. december. 04. 14:19","title":"A pécsi képviselők bérét is emelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még mindig a nagyobb címletek hamisítása a jellemző.","shortLead":"Még mindig a nagyobb címletek hamisítása a jellemző.","id":"20191205_hamis_penz_mnb_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1199fc-35ef-487a-a499-a56a63021953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_hamis_penz_mnb_jegybank","timestamp":"2019. december. 05. 08:30","title":"Jóval kevesebb a hamis pénz az MNB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","shortLead":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","id":"20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af5a30e-d1fe-453b-bac0-c2484d9241e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Videóra vette egy motoros, hogy végighajt egy forgalmas híd ívszerkezetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös polgármester-jelöltjét. A jelölt a szerződések átvizsgálását és elszámoltatást ígér.","shortLead":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös...","id":"20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038ce96b-0ca3-4159-9e7e-fba5723ba3be","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Pollreisz Balázs ellenzéki jelölt: Győr tele van mocsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72fdc6f-3ddc-47b1-b174-a8883bdf1ea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, a mentők szerint egy ekkora dekoráció nem valami szerencsés.","shortLead":"Igaz, a mentők szerint egy ekkora dekoráció nem valami szerencsés.","id":"20191203_karacsony_zuglo_dekoracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72fdc6f-3ddc-47b1-b174-a8883bdf1ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d890cd7b-f834-491d-9a13-65c102898abb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_karacsony_zuglo_dekoracio","timestamp":"2019. december. 03. 17:23","title":"Egy zuglói lépcsőházban már beköszöntött a karácsony – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni Oroszországban, amelyen ott vannak a kormány által előírt alkalmazások.","shortLead":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni...","id":"20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be5cc6c-3f9a-499c-860c-965c35e9d684","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 03. 14:03","title":"Aláírta a törvényt Putyin, más világ köszönt az orosz mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]