[{"available":true,"c_guid":"a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","shortLead":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","id":"20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108deca-0fdd-4ad8-81e7-f4aec54a584f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","timestamp":"2019. december. 03. 16:05","title":"Szörnyű körülmények közül mentettek ki egy kutyát a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.","shortLead":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai...","id":"20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d65d7-ead3-4edb-9ab5-148533cb5c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","timestamp":"2019. december. 03. 09:03","title":"Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is – döntött kedden az Országgyűlés.","shortLead":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új...","id":"20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4af0090-ccad-46b6-82e3-7f166fc82d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 03. 10:41","title":"Már az e-cigaretta eszközeit is csak trafikok árulhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","shortLead":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","id":"20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c5e37-59db-464a-8978-191e485d92cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","timestamp":"2019. december. 04. 14:19","title":"A pécsi képviselők bérét is emelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019 közötti átlaghőmérséklet a legmelegebbé tette az idén befejeződő évtizedet a rendszeres mérések kezdete óta.","shortLead":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019...","id":"20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59665ce6-c499-4c07-8e7a-02dc4bc4fdff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 04. 08:03","title":"Fájdalmas segélykiáltást tett közzé a Meteorológiai Világszervezet a globális felmelegedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza, hogy a szabályokat több törvényből, rendeletből kell összeolvasni – de azért a legtöbb esetben egyértelmű, kinek a felelőssége, hogy tiszták legyenek az utak és a járdák. Ha valakit baleset ér, akkor kártérítést kérhet, a felelős pedig az, akinek a kötelessége lett volna a hóeltakarítás vagy a jégmentesítés.","shortLead":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza...","id":"20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d6aee-5c52-4138-8258-d01f9bb1cce1","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","timestamp":"2019. december. 03. 11:11","title":"Kinek a feladata eltakarítani a havat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján tette közzé, hogy elhatárolódnak a levéltől.","shortLead":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján...","id":"20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706f5f87-340e-4b68-82bf-c4a890d145b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","timestamp":"2019. december. 03. 21:44","title":"A Magyar Bírói Egyesület elhatárolódott a Handó Tündének írt hálálkodó levéltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","shortLead":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","id":"20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc9f36-8591-47b7-b3c3-04a9c818ac92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","timestamp":"2019. december. 03. 18:05","title":"Mutatunk egy céget, ahol mindenki annyi szabadságot vesz ki, amennyit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]