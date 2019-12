Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is dolgoztak, és ami egy igen furcsa jelenséget tárt eléjük.","shortLead":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is...","id":"20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04db1ce-6d51-4547-abe5-420c61809ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","timestamp":"2019. december. 05. 17:03","title":"Még a tudósokat is meglepte, amit a NASA űrszondája látott a Napnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9daef592-4b55-4c8c-bbbf-1de7fd760c65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla \"Made is China\" nagyon bejöhet Elon Musknak. ","shortLead":"A Tesla \"Made is China\" nagyon bejöhet Elon Musknak. ","id":"20191207_Az_elso_teljesen_kulfoldi_tulajdonu_autogyar_Kinaban_a_Teslae_es_meg_tamogatnak_az_autoit_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9daef592-4b55-4c8c-bbbf-1de7fd760c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548c75c-c227-41d8-a693-f9a315baa765","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Az_elso_teljesen_kulfoldi_tulajdonu_autogyar_Kinaban_a_Teslae_es_meg_tamogatnak_az_autoit_is","timestamp":"2019. december. 07. 08:58","title":"Az első teljesen külföldi tulajdonú autógyár Kínában a Tesláé, és támogatnák az autóit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból mennyi jósolta meg helyesen a bekövetkező eseményeket. Kiderült, jóval több mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból...","id":"20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6152b72-89be-43ae-a1e5-7be1fb8672ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","timestamp":"2019. december. 06. 16:03","title":"Bebizonyították: hallgatnunk kellene a számítógépekre, ha fel akarunk készülni a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás a feladatra. A rendelkezésre álló keretnek kevesebb, mint a felét költötték el eddig.","shortLead":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás...","id":"20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d1557-fd76-483e-b03a-786f95c248a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","timestamp":"2019. december. 06. 14:14","title":"Uniós pénz van a magyarországi roma gettók felszámolására, de alig történik valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után kutathatnának.\r

","shortLead":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után...","id":"20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63417918-27a4-4397-9c45-2227628039d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","timestamp":"2019. december. 05. 20:57","title":"Éhes jegesmedvék tucatjai kóborolnak egy orosz város környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","shortLead":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","id":"20191205_Majtenyi_varga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282559b4-ba77-4f4c-8c4e-f75ad4dc5c28","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Majtenyi_varga","timestamp":"2019. december. 05. 18:10","title":"Majtényi László semmiben sem ért egyet Varga Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő Japánban van, de a Mikulás nem feledkezett meg az otthoniakról.","shortLead":"A kormányfő Japánban van, de a Mikulás nem feledkezett meg az otthoniakról.","id":"20191206_Orban_Viktorekhoz_virgacsot_is_vitt_a_Mikulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf1185-d034-4a94-b96e-9b832b0b7b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Orban_Viktorekhoz_virgacsot_is_vitt_a_Mikulas","timestamp":"2019. december. 06. 07:54","title":"Orbán Viktorékhoz virgácsot is vitt a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon az zavarja, hogy szír menekültek szedik hozzá a mogyorót?","shortLead":"Vajon az zavarja, hogy szír menekültek szedik hozzá a mogyorót?","id":"20191206_Orban_harcostarsa_Matteo_Salvini_uj_ellenseget_talalt_a_Nutellat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a001c9f-d717-4d71-91d3-db096dc4f7ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Orban_harcostarsa_Matteo_Salvini_uj_ellenseget_talalt_a_Nutellat","timestamp":"2019. december. 06. 12:12","title":"Orbán harcostársa, Matteo Salvini új ellenséget talált: a Nutellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]