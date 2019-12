Fiatal örömlányok, kokain, ellenzéki politikusok, korrupció – ezeket ígéri az Angyal Ügyvédje nevű blog, amit nyilvánvalóan a Borkai-botrányt kirobbantó Ördög Ügyvédje után lett elnevezve – írta a 24.hu. A blog mögött állók azt is közölték, amennyiben a most magukra ismerő politikusok 2019. december 31-ig visszavonulnak a közélettől, úgy január 1-én a blog nem nevezi meg őket. A Kiss Krisztina néven blogoló "Angyal Ügyvédje" fényképet is közölt arról a házról is, ahol az állítólagos szexpartikat rendezték.

A blog – amiről a Fideszhez közeli Pesti Srácok számolt be először – egészen pontosan írja körül a vádjait: állítólag egy frissen megválasztott ellenzéki polgármester és a „főnöke” évek óta egy VI. kerületi társasházba – a borítóképen – jár kurvázni és drogozni, a lakás pedig az ismert „főnök” tulajdonában van, bár nem szerepel a vagyonnyilatkozatában.

„Informátorunk szerint ez a parlamenti képviselő és barátja, a frissen megválasztott polgármester hétvégente gyakran látogat el ide, útba ejtve az innen egy sarokra található Old Rams Pub-ot, ahová pártjuk is gyakran szervez “csapatépítő” rendezvényeket” – állítja az Angyal Ügyvédje. A 24.hu értesülési szerint többen megerősítették, hogy MSZP-sek szoktak odajárni, ám a portál forrásai szerint ennyi az összes igazság a történetben.

Az Angyal Ügyvédje azt is állítja a fentieken túl, hogy a politikusok dílere is állást kapott október 13-a után az önkormányzatban az új polgármester alatt.

„A bulik női résztvevői, a blogunknak nyilatkozó és bizonyítékokat átadó lányok az első alkalommal, néhány éve 19, 21 és 23 évesen feküdtek le ezekkel a politikusokkal. Az általuk elmondottakat adott esetben bíróság előtt is vállalják” – zárul az első poszt.