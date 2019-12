Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","shortLead":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","id":"20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796baf8c-646e-4793-affb-c0d66a28d815","keywords":null,"link":"/sport/20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. december. 06. 14:41","title":"Vigasztalja Orbán a kézilabda-válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89377a46-0023-4e08-95b9-ee3ec3dcd261","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elárverezték Andy Vajna gyűjteményét és filmes relikviáit szombaton a budapesti Nagyházi Galériában, ahol a filmproducer Bentley Continental GTC kabriója 15 millió forintért kelt el.","shortLead":"Elárverezték Andy Vajna gyűjteményét és filmes relikviáit szombaton a budapesti Nagyházi Galériában, ahol...","id":"20191207_Elarvereztek_Andy_Vajna_gyujtemenyet_elkelt_a_legendas_kabrioja_is__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89377a46-0023-4e08-95b9-ee3ec3dcd261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc808f5f-96b8-4593-be8a-659f3d776692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Elarvereztek_Andy_Vajna_gyujtemenyet_elkelt_a_legendas_kabrioja_is__video","timestamp":"2019. december. 07. 19:36","title":"Elárverezték Andy Vajna gyűjteményét, elkelt a legendás kabriója is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Telekom rendszerét feltörő férfinak 600 ezer forintot kell fizetnie.","shortLead":"A Telekom rendszerét feltörő férfinak 600 ezer forintot kell fizetnie.","id":"20191206_Penzbuntetest_kapott_az_etikus_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4205f3b0-34d8-47d0-a129-5076a2a60ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Penzbuntetest_kapott_az_etikus_hacker","timestamp":"2019. december. 06. 15:07","title":"Pénzbüntetést kapott az etikus hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon ebből klasszikus karácsonyi sláger lesz?","shortLead":"Vajon ebből klasszikus karácsonyi sláger lesz?","id":"20191206_Taylor_Swift_karacsonyi_szama_alatt_a_gyerekkori_videoit_nezegethetjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b271562-3262-400f-9b79-627a8ed71e0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Taylor_Swift_karacsonyi_szama_alatt_a_gyerekkori_videoit_nezegethetjuk","timestamp":"2019. december. 06. 13:26","title":"Taylor Swift karácsonyi száma alatt a gyerekkori videóit nézegethetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint bár egyre többen szenvednek hőstressztől, a szélsőséges időjárás hatásaitól és a szúnyogok által terjesztett betegségektől, az éghajlatváltozás elleni fellépésre fordított büdzsé mégis kevesebb, mint 1 százaléka kerül az egészségügyi szektorhoz.","shortLead":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca0c36-07ea-421a-9fe2-051b4e5b088c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","timestamp":"2019. december. 08. 08:03","title":"Kimondta a WHO: nem a rák vagy a szívbaj, hanem a a klímaváltozás a 21. század legnagyobb egészségügyi fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c7be4e-4b6b-42de-b449-70ddc905e08a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Meghalt Ron Leibman amerikai színész. Sok emlékeztes szerepe volt, mégis elsősorban Rachel Green apjaként volt ismert.","shortLead":"Meghalt Ron Leibman amerikai színész. Sok emlékeztes szerepe volt, mégis elsősorban Rachel Green apjaként volt ismert.","id":"20191207_Gyaszol_a_Jobaratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6c7be4e-4b6b-42de-b449-70ddc905e08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35032b0f-43d0-4d70-bd15-769f52cdf841","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Gyaszol_a_Jobaratok","timestamp":"2019. december. 07. 12:30","title":"Gyászol a Jóbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most kiszámolták, mennyibe is fog ez kerülni a fővárosnak.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most...","id":"20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0fee43-f970-45a7-9129-2d5615de91dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 06. 14:13","title":"Kiderült, mennyibe kerül a fővárosnak az álláskeresők ingyenes utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","shortLead":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","id":"20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10a35c2-ba65-4b3f-ac8d-fadac97b5950","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","timestamp":"2019. december. 07. 14:24","title":"Figyelmeztetést adtak ki az ónos eső és a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]