Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya ellen, amiért a Japánban zajló világbajnokságon kritizálta a játékvezetőket és a delegátust a Románia elleni csoportmérkőzés után.","shortLead":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi...","id":"20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f1cd0-ca26-4d97-9aef-6b02372d7800","keywords":null,"link":"/sport/20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. december. 13. 16:51","title":"Fegyelmi indult a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fa5c7c-c84f-41b4-968d-4e31a5b56a7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az enyhülés és az emancipáció fogalmát is újszerűen interpretálja Békés Csaba a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944 és 1991 közötti történelmét vizsgáló könyvében. ","shortLead":"Az enyhülés és az emancipáció fogalmát is újszerűen interpretálja Békés Csaba a szovjet blokk és a nemzetközi politika...","id":"201950_konyv__ideghaboru_bekes_csaba_enyhules_es_emancipacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fa5c7c-c84f-41b4-968d-4e31a5b56a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aa2525-b24a-4c61-8417-e1e7d492084e","keywords":null,"link":"/360/201950_konyv__ideghaboru_bekes_csaba_enyhules_es_emancipacio","timestamp":"2019. december. 13. 14:00","title":"Új értékelés: Brezsnyev nem tehetett semmit, amikor Kádár János a sarkára állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről tartandó újabb népszavazást és nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britanniához.","shortLead":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről...","id":"20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c025a2aa-4360-4e8f-8fd5-88bdb85684a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","timestamp":"2019. december. 15. 11:42","title":"Érlelődik a skótok és Boris Johnson összecsapása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták el a Magyar Nemzeti Bank elnökét lopással vádoló politikust.","shortLead":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták...","id":"20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8a9987-78a2-469e-9815-7862e138e58a","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","timestamp":"2019. december. 13. 13:37","title":"Alkotmányosan tolvajozták le Matolcsyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","id":"20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e60d5e-afdb-4f8d-9bbd-660f4f6b36db","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","timestamp":"2019. december. 13. 14:04","title":"Lakóház robbant fel Németországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány nyilvánosságra hozta saját magyarázatát: ha nektek szabad, nekünk miért nem, és egyébként is Soros. ","shortLead":"A kormány nyilvánosságra hozta saját magyarázatát: ha nektek szabad, nekünk miért nem, és egyébként is Soros. ","id":"20191213_Kovacs_amokfutas_Twitter_Gulys_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543ed898-2273-4ba7-9ccc-f0079ecd7351","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Kovacs_amokfutas_Twitter_Gulys_valasz","timestamp":"2019. december. 13. 12:04","title":"Az uniós nagykövetek elé kerül Kovács Zoltán Twitter-ámokfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","id":"20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a44d03-6bb1-4f51-9367-788b0377462a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","timestamp":"2019. december. 14. 14:44","title":"Befőttesüvegekkel dobálta az autókat egy 81 éves férfi Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","shortLead":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","id":"20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85c4d1-1a16-4837-aea8-48794ecc5e92","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","timestamp":"2019. december. 13. 20:08","title":"Haza akarnak toloncolni egy 16 éves magyar lányt a kanadai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]