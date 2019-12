Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2","c_author":"Hamvay Péter, Vlasics Sarolta","category":"360","description":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes a környezetét. Ezt próbálja bebizonyítani 15 hektáros tanyáján a Kiskunságban, fotóin keresztül pedig ezt szeretné elősegíteni világszerte az emberek szemléletformálásával. Portréinterjú Máté Bencével.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes...","id":"201950_mate_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f71c-80ea-4fe5-9c43-50e225d44203","keywords":null,"link":"/360/201950_mate_bence","timestamp":"2019. december. 15. 12:00","title":"Máté Bence: \"A természet érdekes pillanatait keresem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két rendőrnek két járókelő segített a mentésben.","shortLead":"A két rendőrnek két járókelő segített a mentésben.","id":"20191214_kiskunhalas_gazolas_biciklis_gyerek_rendorok_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06de31d-72e3-4ee1-8e1a-22ad1b1c4768","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_kiskunhalas_gazolas_biciklis_gyerek_rendorok_eletmentes","timestamp":"2019. december. 14. 12:50","title":"Kézzel emelték le a kocsit az alá szorult gyerekről a rendőrök Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével. A meghatalmazást a kormányablakokban és a lakossági portálon online is lehet rögzíteni.","shortLead":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével...","id":"20191214_patika_recept_kivaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e422681-7f22-4151-be47-0ec314877440","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_patika_recept_kivaltas","timestamp":"2019. december. 14. 15:45","title":" Változás a patikákban: könnyítik a hozzátartozók receptjeinek kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság hétfőn fog dönteni a Hableány-tragédia vádlottjának a letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság hétfőn fog dönteni a Hableány-tragédia vádlottjának a letartóztatásáról.","id":"20191216_Az_ugyeszseg_ismet_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_a_letartoztatasat_keri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b1652a-04a9-49c1-85f4-47ea5ae1c73e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Az_ugyeszseg_ismet_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_a_letartoztatasat_keri","timestamp":"2019. december. 16. 10:59","title":"Az ügyészség ismét a Viking Sigyn kapitányának a letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téli időben kifejezetten hasznos, \"csúszásgátló\" funkciót épített a Google a Waze alkalmazásba.","shortLead":"Téli időben kifejezetten hasznos, \"csúszásgátló\" funkciót épített a Google a Waze alkalmazásba.","id":"20191214_waze_navigacio_teli_kozlekedes_havas_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b706363-de47-49ad-8b57-144ec0856e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_waze_navigacio_teli_kozlekedes_havas_ut","timestamp":"2019. december. 14. 13:03","title":"Mindenki imádná a Waze új funkcióját – kár, hogy még nem mindenki használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e639f5f-f0fd-4f6f-8602-f4f85a45dfcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat jegyzője felülvizsgálatot rendelt el, akkor derült ki, hogy Nagy Gábor Tamás szabadnapjainál hamis számok szerepelnek - közölte utódja.","shortLead":"Az önkormányzat jegyzője felülvizsgálatot rendelt el, akkor derült ki, hogy Nagy Gábor Tamás szabadnapjainál hamis...","id":"20191216_Elszamolta_a_szabadsagait_I_kerulet_volt_polgarmester_tobb_millioval_kevesebbet_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e639f5f-f0fd-4f6f-8602-f4f85a45dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4657dc5a-6abc-4faa-a411-5a83e12600a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Elszamolta_a_szabadsagait_I_kerulet_volt_polgarmester_tobb_millioval_kevesebbet_kaphat","timestamp":"2019. december. 16. 12:08","title":"Elszámolta a szabadságait I. kerület volt polgármestere, több millióval kevesebbet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","shortLead":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","id":"20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec82a77-8e57-447f-a8ab-5fff36a48f4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 15. 08:05","title":"Személyvonat és nyerges vontató ütközött össze Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]