Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van az agy működésében – csak azt nem tudják, pontosan mi az.","shortLead":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van...","id":"201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011a92b-bf3d-4f9e-8438-0131fa30a425","keywords":null,"link":"/360/201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","timestamp":"2019. december. 15. 08:15","title":"Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290fc161-27cd-4d77-9c2b-74e6128a0586","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai állami televíziós társaság, a CCTV levette műsoráról az Arsenal-Manchester City mérkőzés sugárzását, miután az Arsenalban játszó török származású játékos bírálta, ahogy Kína bánik az ujgur kisebbségéhez tartozókkal.\r

","shortLead":"A kínai állami televíziós társaság, a CCTV levette műsoráról az Arsenal-Manchester City mérkőzés sugárzását, miután...","id":"20191215_Ozil_biralta_Kinat__levettek_az_Arsenalmeccset_a_kinai_teve_musorarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290fc161-27cd-4d77-9c2b-74e6128a0586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8654854e-193b-40c9-bc3b-7801203643d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Ozil_biralta_Kinat__levettek_az_Arsenalmeccset_a_kinai_teve_musorarol","timestamp":"2019. december. 15. 14:39","title":"Özil bírálta Kínát – levették az Arsenal-meccset a kínai tévé műsoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a84f7-b16a-40d0-b9dc-bf96b2931b78","keywords":null,"link":"/360/201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","timestamp":"2019. december. 15. 09:00","title":"HVG40: Selejttől a tömjénfüstig – bizony volt, hogy a Fidesz örült Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén októberben, majdnem három év után lezárták a nyomozást a Pillangó utcai metróbaleset ügyében. Két embert gyanúsítanak, és a BKV megálmodta, hogy mivel lehetne elejét venni a hasonló baleseteknek.","shortLead":"Idén októberben, majdnem három év után lezárták a nyomozást a Pillangó utcai metróbaleset ügyében. Két embert...","id":"20191216_Emlekeznek_meg_a_Pillango_utcai_metrobalesetre_Ket_embert_gyanusitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc316da-2c31-42c4-9d1c-4f6248c47f80","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Emlekeznek_meg_a_Pillango_utcai_metrobalesetre_Ket_embert_gyanusitanak","timestamp":"2019. december. 16. 11:52","title":"Emlékeznek még a Pillangó utcai metróbalesetre? Két embert gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor Bill Clinton ellen kezdeményeztek alkotmányos vádemelést, a világ vezető politikusai kiállnak az akkori amerikai elnök mellett. A Donald Trump amerikai elnök által sértegetett vezetők viszont vagy nevetnek, vagy nem különösebben foglalkoznak a Fehér Ház bajba került urával – írja elemzésében a Foreign Policy.","shortLead":"Amikor Bill Clinton ellen kezdeményeztek alkotmányos vádemelést, a világ vezető politikusai kiállnak az akkori amerikai...","id":"20191215_Elegtetelt_ereznek_a_Trump_altal_semmibe_vett_politikusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14152750-4caa-4e75-ac6a-d56feec58450","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Elegtetelt_ereznek_a_Trump_altal_semmibe_vett_politikusok","timestamp":"2019. december. 15. 08:52","title":"Elégtételt éreznek a Trump által semmibe vett politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd451e6-02df-49c3-867c-bc7a39598f4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a demencia lehetséges gyógymódjait kutatják, egyre több olyan tényezőről derül ki, hogy hozzájárul a súlyos szellemi leépüléshez, amire senki sem gondolt. ","shortLead":"Miközben a demencia lehetséges gyógymódjait kutatják, egyre több olyan tényezőről derül ki, hogy hozzájárul a súlyos...","id":"201950_nagyothallas_es_demencia_rizikos_hangok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd451e6-02df-49c3-867c-bc7a39598f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f3d6c9-3ae3-4077-b384-19a4ddcf2dc2","keywords":null,"link":"/360/201950_nagyothallas_es_demencia_rizikos_hangok","timestamp":"2019. december. 15. 16:30","title":"Komoly veszély leselkedik a középkorúakra, akik nem kezeltetik a rossz hallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt egyszer egy téka című dokumentumfilm első részében egykori kölcsönzők és tékások mesélnek arról, hogyan is indult Magyarországon ez szubkultúra és mit kaptak a filmeken túl ettől a világtól. ","shortLead":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt...","id":"20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea02065a-366b-42f1-b8ad-76be27ebab1d","keywords":null,"link":"/360/20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","timestamp":"2019. december. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ezek a srácok filmdrogosok voltak, én is az voltam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klipet is készítettek a dalhoz.","shortLead":"Klipet is készítettek a dalhoz.","id":"20191215_Kulka_Janos_ujra_enekel_raadasul_Koncz_Zsuzsaval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40413abf-f992-436a-a130-a45c1f1de0ff","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Kulka_Janos_ujra_enekel_raadasul_Koncz_Zsuzsaval__video","timestamp":"2019. december. 15. 13:50","title":"Kulka János újra énekel, ráadásul Koncz Zsuzsával - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]