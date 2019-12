Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető galériájában, a White Cube Galleryben rendezett, komoly nemzetközi visszhangot kiváltott kiállításai után most idehaza is látható egy Maurer Dóra-kiállítás, amelyen a kortárs hazai képzőművészet egyik legismertebb mesterének utóbbi években született munkái szerepelnek.","shortLead":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető...","id":"201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780eb35-780e-49d6-ac33-7a69d67217e4","keywords":null,"link":"/360/201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","timestamp":"2019. december. 17. 12:00","title":"Ahogy tetszik: Maurer Dóra művei a nézők szeme előtt \"születnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","shortLead":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","id":"20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6b416d-2ba8-42de-ad3b-e29e6c85339d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. december. 17. 07:24","title":"Akár 20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","shortLead":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","id":"20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf918d-ea7f-4ef6-a493-81879c72f960","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","timestamp":"2019. december. 16. 10:41","title":"900 milliót nyert a szegedi házaspár, ám a sztori vádemeléssel végződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egész raj orosz tengeralattjáró tűnt fel korábban a NATO tengeri védelmi vonalánál, majd gyorsan mélytengeri szintre merültek és eltűntek. A tengeralattjárókra nukleáris rakéták is felszerelhetők.","shortLead":"Egy egész raj orosz tengeralattjáró tűnt fel korábban a NATO tengeri védelmi vonalánál, majd gyorsan mélytengeri...","id":"20191216_vlagyimir_putyin_orosz_haditengereszet_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07ad2e6-68cf-4687-9c24-cf992a47b7a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_vlagyimir_putyin_orosz_haditengereszet_tengeralattjaro","timestamp":"2019. december. 16. 18:03","title":"Furcsán mozgolódnak Putyin új tengeralattjárói, többek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","shortLead":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","id":"20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfffa45-593d-4103-9aa0-89d9fd0945b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","timestamp":"2019. december. 17. 20:48","title":"Behajtott egy kisteherautó egy áruházba, tizenegyen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","shortLead":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","id":"20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dab179-8a9a-4b42-8fe3-bc995d7165c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 16. 18:21","title":"Jövőre 500 férőhelyes börtön épülhet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete vitázik már egymással a török kormány és a Google, amelynek egyik konkrét következménye, hogy az androidos szolgáltatások innentől nem kerülhetnek rá az ott értékesített okostelefonokra.","shortLead":"Pár hete vitázik már egymással a török kormány és a Google, amelynek egyik konkrét következménye, hogy az androidos...","id":"20191217_torokorszag_google_szolgaltasok_android_keresovalaszto_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6482d-9a73-4942-b387-a9c8bce54e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_torokorszag_google_szolgaltasok_android_keresovalaszto_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 17. 09:33","title":"Törökország bepöccent a Google-re, a döntés lavinát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","shortLead":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","id":"20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae00d8-93c4-4033-98fd-ca054e847f06","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","timestamp":"2019. december. 17. 12:53","title":"Húsz percen keresztül mutatott be a nézőknek egy kislány betlehemezés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]