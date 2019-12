Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a budapesti Teve utcában zajló épületfelújítás következtében sérültek a Telenor hálózatát kiszolgáló gerinchálózati komponensek – közölte a szolgáltató.","shortLead":"Egy, a budapesti Teve utcában zajló épületfelújítás következtében sérültek a Telenor hálózatát kiszolgáló...","id":"20191218_telenor_nincs_terero_mobilhalozat_budapest_2019_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c567-0cd0-4a6e-a60d-2c30f6d29be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_telenor_nincs_terero_mobilhalozat_budapest_2019_december","timestamp":"2019. december. 18. 11:28","title":"Nincs térerő: kiesett a Telenor hálózata Budapest egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","shortLead":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","id":"20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a414c167-ede8-438c-a1b7-f90eb8331c7f","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","timestamp":"2019. december. 18. 08:38","title":"Újabb nagy lépést tettek a gigantikus autóipari egyesülés felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban Donald Trumpnak, de a republikánus többség valószínűleg megakadályozza, hogy eltávolítsák a hivatalából. Az amerikaiakat végletesen megosztó elnök és felelősségre vonási eljárás meghatározza majd a 2020-as elnökválasztási kampányt is, amiben könyörületet nem ismerő politikai hadosztályok csaphatnak majd össze a Fehér Ház birtoklásáért.","shortLead":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban...","id":"20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5883a479-5007-4815-8dbb-7c981c9b376a","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","timestamp":"2019. december. 19. 13:20","title":"Trump ellen vádat emeltek, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","shortLead":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","id":"20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ebce1-391c-46d6-a699-90921478cb38","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","timestamp":"2019. december. 19. 12:58","title":"Micheliszt elit versenyzői társaságba választották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják a haláleset körülményeit.","shortLead":"A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják a haláleset körülményeit.","id":"20191219_halott_csecsemo_versend_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09843ebe-6d6b-43c7-910e-d75c8f76f586","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_halott_csecsemo_versend_rendorseg","timestamp":"2019. december. 19. 11:36","title":"Halott csecsemőt találtak Versenden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják őket is. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják...","id":"20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a977f1af-3b3d-414a-9bbb-ea181ee48666","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","timestamp":"2019. december. 18. 12:16","title":"Kincses a tb-törvényről: a végrehajtási rendelettel próbálnak majd korrigálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás elkövetőjéről.","shortLead":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás...","id":"20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89156339-ff28-4a2a-9d00-f7deecb42632","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 18:36","title":"Varga Judit kivizsgáltatja, miért nem látták a szakértők veszélyesnek a gyerekeit megölő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ombudsmani vizsgálat a győri gyerekgyilkosság miatt, tízezrek az utcán Prágában, ma szavaznak az alkotmányos vádemelési eljárásról Trump ellen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ombudsmani vizsgálat a győri gyerekgyilkosság miatt, tízezrek az utcán Prágában, ma szavaznak az alkotmányos vádemelési...","id":"20191218_Radar360_Karacsony_Aderhez_fordult_a_tbtorveny_miatt_19_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57259084-c905-42a6-974d-ca0506564b48","keywords":null,"link":"/360/20191218_Radar360_Karacsony_Aderhez_fordult_a_tbtorveny_miatt_19_fok_is_lehet","timestamp":"2019. december. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony Áderhez fordult a tb-törvény miatt, 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]