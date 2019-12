Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","shortLead":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","id":"20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29328e54-64ab-42db-a060-eaa5714be7c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","timestamp":"2019. december. 20. 09:38","title":"Hamarosan eladó egy Ferrari F50 prototípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","shortLead":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","id":"20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de78653-e9fc-49f5-bfea-2255399a5bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","timestamp":"2019. december. 20. 15:01","title":"A Volkswagen egy olcsó elektromos újdonságba csomagolta karácsonyi üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38eff9f-d672-4dcd-aa42-d49a454f479d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft YourPhone alkalmazás egy következő frissítése vezeték nélküli rajztáblává változtathatja az androidos telefon számára az egyébként érintőtollal rendelkező tablet PC-t.","shortLead":"A Microsoft YourPhone alkalmazás egy következő frissítése vezeték nélküli rajztáblává változtathatja az androidos...","id":"20191218_uj_funkcio_microsoft_yourphone_app_erintotoll_tukrozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d38eff9f-d672-4dcd-aa42-d49a454f479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67158046-57f5-4997-8400-4138bca14a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_uj_funkcio_microsoft_yourphone_app_erintotoll_tukrozese","timestamp":"2019. december. 18. 19:03","title":"Új funkciót kap, akinek Windows van a gépén és Android a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pártok mind korruptak – szól az általános vélekedés. Kérdés, melyiket mennyire tartják annak, és hogy ez mennyire befolyásolja a szavazókat.","shortLead":"A pártok mind korruptak – szól az általános vélekedés. Kérdés, melyiket mennyire tartják annak, és hogy ez mennyire...","id":"201951__partok__korrupcio__medianfelmeres__elnezesunket_kerik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58edf811-fdaf-4272-b767-83bc76d35591","keywords":null,"link":"/360/201951__partok__korrupcio__medianfelmeres__elnezesunket_kerik","timestamp":"2019. december. 19. 11:00","title":"A Fidesz-szavazók többsége szerint is korrupt a pártjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozna a tervek szerint egy a MÁV-ból és a Volánból összegyúrt holding. Nem ez az első alkalom, hogy megpróbálják összevonni a két állami tulajdonú közlekedési céget.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozna a tervek szerint egy a MÁV-ból és a Volánból összegyúrt...","id":"20191218_Ismet_nekieshetnek_a_MAV_es_a_Volan_egyesitesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb983f28-57a3-4cd8-a5c8-e95bc3100337","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ismet_nekieshetnek_a_MAV_es_a_Volan_egyesitesenek","timestamp":"2019. december. 18. 16:59","title":"Ismét nekieshetnek a MÁV és a Volán egyesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15 millió eurót is lefoglaltak.\r

","shortLead":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15...","id":"20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f66b8-277c-4dbe-b9e3-1cf339f1e0aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","timestamp":"2019. december. 19. 12:35","title":"Lecsaptak a rendőrök a világ legerősebb maffiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1458e2-7130-4b30-8442-9b7bee8322b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben szállhat fel először az X-59-es, a NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztésű repülőgépe.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben szállhat fel először az X-59-es, a NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztésű repülőgépe.","id":"20191220_nasa_lockheed_martin_szuperszonikus_repulogep_x_59","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1458e2-7130-4b30-8442-9b7bee8322b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749796ee-1ece-4fa4-82b3-99ce739f5ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_nasa_lockheed_martin_szuperszonikus_repulogep_x_59","timestamp":"2019. december. 20. 12:03","title":"Elkezdték összeszerelni az új repülőgépet, ami 1500 km/h-val fog hasítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Gergely Márton, Szabó Yvette, Tóth Richárd","category":"360","description":"A legfiatalabb választók már az Orbán-rendszerben szocializálódtak, és vele szemben is határozzák meg magukat. Az ifjúság azt követeli, amiből hiány van: liberális demokráciát, környezetvédelmet. Az önkormányzati voksolás csak megmutatta a NER stratégiai problémáit. ","shortLead":"A legfiatalabb választók már az Orbán-rendszerben szocializálódtak, és vele szemben is határozzák meg magukat...","id":"201951__a_fidesz_es_afiatalok__lazado_egyetemistak__nyitva_hagyott_zold_kapu__a_fulkeforradalom_gyerekei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3075120-e4e6-4a4b-aee6-c95e1e8cb8e3","keywords":null,"link":"/360/201951__a_fidesz_es_afiatalok__lazado_egyetemistak__nyitva_hagyott_zold_kapu__a_fulkeforradalom_gyerekei","timestamp":"2019. december. 19. 13:00","title":"A mai fiatal demokraták lehetnek az annyira már nem fiatal és nem demokrata Fidesz veszte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]