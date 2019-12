Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","shortLead":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","id":"20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fad689-8a84-4341-9441-b5a67bade074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","timestamp":"2019. december. 23. 16:07","title":"Drágább volt a karácsonyi kolbász, mert a csomagolást is beleszámolták az árba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8486d291-34dc-4922-a350-5b2b01ed56e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orkán erejű szél bontotta meg, személyi sérülés nem történt. ","shortLead":"Az orkán erejű szél bontotta meg, személyi sérülés nem történt. ","id":"20191224_Vizsgaljak_miert_dolt_el_az_allvany_a_Penzugyminiszterium_epuletenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8486d291-34dc-4922-a350-5b2b01ed56e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd826fb-4f08-4930-9576-6259c33ba353","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Vizsgaljak_miert_dolt_el_az_allvany_a_Penzugyminiszterium_epuletenel","timestamp":"2019. december. 24. 13:14","title":"Vizsgálják, miért dőlt el az állvány a Pénzügyminisztérium épületénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","shortLead":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","id":"20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01964667-c0e2-4f69-90ba-d3d2bf2afc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","timestamp":"2019. december. 22. 17:07","title":"Kilenc iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok 2016 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b50f16c-0337-45ab-a031-2c7f8c237499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a vadonatúj Ford sportkocsi képzeletben több mint öt évtizedet repít vissza minket az időben. ","shortLead":"Ez a vadonatúj Ford sportkocsi képzeletben több mint öt évtizedet repít vissza minket az időben. ","id":"20191224_hagyomanytisztelet_kimaxolva_ime_a_legujabb_shelby_mustang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b50f16c-0337-45ab-a031-2c7f8c237499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb2a714-89ea-4828-9cb4-7da90a67ff2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_hagyomanytisztelet_kimaxolva_ime_a_legujabb_shelby_mustang","timestamp":"2019. december. 24. 06:41","title":"Hagyománytisztelet kimaxolva, íme a legújabb Shelby Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjút a miniszterelnök, aki klímavédelemről, gazdaságról és a bevándorlásról is beszélt. ","shortLead":"A Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjút a miniszterelnök, aki klímavédelemről, gazdaságról és a bevándorlásról is...","id":"20191224_Orban_Viktor_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6394254a-bb36-45b5-85f6-115f193cd12e","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Orban_Viktor_interju","timestamp":"2019. december. 24. 07:23","title":"Orbán Viktor: Az állkapcsuk erejében hisznek, mi pedig abban, hogy belénk törik a foguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2603-as út 26-os út és Sajókaza közötti szakaszát nem használhatják az autósok. ","shortLead":"A 2603-as út 26-os út és Sajókaza közötti szakaszát nem használhatják az autósok. ","id":"20191224_Lezartak_egy_utszakaszt_Sajokazanal_a_Sajo_aradasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c266e-082a-4313-814f-b66ea3cb50dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_Lezartak_egy_utszakaszt_Sajokazanal_a_Sajo_aradasa_miatt","timestamp":"2019. december. 24. 10:47","title":"Lezártak egy útszakaszt Sajókazánál a Sajó áradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142b87de-aea1-48be-a661-92be1e892c42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret vasárnap, alig másfél hónappal a csúcsokat döntögető áradás után; ítéletidő tombol egész Olaszországban, Nápolyban egy 62 éves marokkói férfi életét veszítette, amikor rázuhant a heves szélben egy kidőlt fa.","shortLead":"Ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret vasárnap, alig másfél hónappal a csúcsokat döntögető áradás után...","id":"20191222_24_ora_alatt_egy_metert_emelkedett_a_Po_vizszintje__Iteletido_tombol_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142b87de-aea1-48be-a661-92be1e892c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7cbc7-8cf9-4713-9160-dadda74f1073","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_24_ora_alatt_egy_metert_emelkedett_a_Po_vizszintje__Iteletido_tombol_Olaszorszagban","timestamp":"2019. december. 22. 18:19","title":"24 óra alatt egy métert emelkedett a Pó vízszintje - Ítéletidő tombol Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","shortLead":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","id":"20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e27932-3813-4c5e-85c4-4c8dc213e089","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","timestamp":"2019. december. 23. 15:58","title":"Újabb olasz klasszikus, az Alfa Romeo Giulia Sprint GT kap elektromos szívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]