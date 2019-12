Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","shortLead":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","id":"20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076721cb-7b74-41b8-aa91-d04307a22293","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","timestamp":"2019. december. 29. 11:20","title":"Csúnyán eltángálták Dzsudzsákékat Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenütt ott vannak!","shortLead":"Mindenütt ott vannak!","id":"20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aebab-5645-4aa8-8981-bbe3595bac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","timestamp":"2019. december. 29. 10:15","title":"Tudta, hogy a számvevőszéknek köszönhetjük, hogy még demokrácia van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az E10-es üzemanyag, ami kevésbé környezetkárosító.","shortLead":"Jön az E10-es üzemanyag, ami kevésbé környezetkárosító.","id":"20191230_uzemanyag_benzin_tankolas_e10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507dcc60-ecda-44b6-bee1-426a71c00dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_uzemanyag_benzin_tankolas_e10","timestamp":"2019. december. 30. 05:55","title":"Új benzinfajta érkezik a magyar kutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6b5b21-4686-4a9b-a7c8-52416f3f9cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dalok a síron túlról, generációkat egyesítő album, és dühös queer-punk is bekerült az idei hvg.hu TOP10-be. Ezeket a lemezeket szerettük a legjobban 2019-ben.","shortLead":"Dalok a síron túlról, generációkat egyesítő album, és dühös queer-punk is bekerült az idei hvg.hu TOP10-be. Ezeket...","id":"20191230_Iden_is_volt_mit_hallgatni__2019_legjobb_lemezei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6b5b21-4686-4a9b-a7c8-52416f3f9cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59901665-e596-410d-826f-89a83138b334","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Iden_is_volt_mit_hallgatni__2019_legjobb_lemezei","timestamp":"2019. december. 30. 20:00","title":"Idén is volt mit hallgatni – 2019 legjobb lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","shortLead":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","id":"20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a880dfb-ded0-4f70-b171-75f831ba0b98","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","timestamp":"2019. december. 29. 18:36","title":"Egy hónapon belül öt embert ölt meg tigris Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191229_petarrda_szilveszter_allatvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8a0f2-c573-43f6-b8b8-f6ff06a82d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_petarrda_szilveszter_allatvedok","timestamp":"2019. december. 29. 08:30","title":"Sokkolhatja a háziállatokat a szilveszteri petárdázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált az újévi tűzijáték elleni tiltakozás, ennek ellenére megtartják.



","shortLead":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált...","id":"20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ee583a-b2c2-4ac7-a1ab-eb9c7bee9f26","keywords":null,"link":"/elet/20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","timestamp":"2019. december. 29. 14:44","title":"Sem a németek, sem az ausztrálok nem akarnak tűzijátékot – mégis lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap az állami kutatóhálózat élére kinevezett akadémikus arról osztotta meg a nézeteit, hogy azért van veszélyben a magyar identitás, mert a fiatalok Harry Pottert és Pókembert olvasnak. ","shortLead":"Tegnap az állami kutatóhálózat élére kinevezett akadémikus arról osztotta meg a nézeteit, hogy azért van veszélyben...","id":"20191229_pokember_visszavag_reakciok_marothinterju_egri_csillagok_harry_potter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e1b327-686a-4231-ac13-b6a086e4adf0","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_pokember_visszavag_reakciok_marothinterju_egri_csillagok_harry_potter","timestamp":"2019. december. 29. 18:55","title":"A Pókember visszavág – reakciók a Maróth-interjúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]