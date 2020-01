Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján egy erőszakba torkollott felvonulást követően.\r

","shortLead":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján...","id":"20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b099e401-ccb8-432b-b8e9-de4ebd4083da","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","timestamp":"2020. január. 02. 06:10","title":"Tüntetők százait vették őrizetbe Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és manipulált történettel bombáznak majd minket. Izgalmat az okozhat, melyik oldalra áll a Fidesz a klímavédelemről szóló információs háborúban.","shortLead":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és...","id":"202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e777e-879c-4a40-acf5-2c621589b444","keywords":null,"link":"/360/202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","timestamp":"2020. január. 02. 15:00","title":"„El sem hiszed, mennyire”: 2020 is az álhírek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"Gécs Dániel","category":"360","description":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz a játékkedvelők számára.","shortLead":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz...","id":"20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe210d5-9077-4949-8b0b-23d4e1b418aa","keywords":null,"link":"/360/20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","timestamp":"2020. január. 02. 13:00","title":"Ezeket a videojátékokat várjuk nagyon 2020-ban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas Cook magyarországi cégében, a Neckermannban.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas...","id":"202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a8942a-c9c9-431d-9a51-eaa1ac1ed3e4","keywords":null,"link":"/360/202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","timestamp":"2020. január. 03. 14:00","title":"Mozgásban a Neckermann új tulajdonosa, centralos névvel folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485582c6-fa8d-485d-92a3-e680d388b11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200103_Marabu_Feknyuz_Legalabb_picit_lenne_mas_ez_az_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485582c6-fa8d-485d-92a3-e680d388b11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606f3db9-a08c-41b9-b997-6139e580a4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Marabu_Feknyuz_Legalabb_picit_lenne_mas_ez_az_ev","timestamp":"2020. január. 03. 10:57","title":"Marabu Féknyúz: Legalább picit lenne más ez az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89","c_author":"Szabó Gábor","category":"itthon","description":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","shortLead":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","id":"20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5127a306-c354-4ae4-b812-b1b38dd1073a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","timestamp":"2020. január. 03. 14:15","title":"Most látszik igazán, Hoppál Péternek klímaügyben miért kellett volna csöndben maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira megdrágultak az építőipari beruházások, hogy az Egészséges Budapest Program 55 milliárdjának a pótlására mehet el az atlétikai világbajnokságért cserébe kapott pénz jelentős része.","shortLead":"Annyira megdrágultak az építőipari beruházások, hogy az Egészséges Budapest Program 55 milliárdjának a pótlására mehet...","id":"20200103_Az_aremelesek_vihetik_el_Karacsony_kialkudott_50_milliardjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935cdcbf-44aa-43f1-83e1-d781aca7f0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Az_aremelesek_vihetik_el_Karacsony_kialkudott_50_milliardjat","timestamp":"2020. január. 03. 12:31","title":"Az áremelések vihetik el Karácsony kialkudott 50 milliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6c8f-6dd1-4813-88fc-858eade317ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hívatlan vendégek rokonukkal és fegyverekkel tértek vissza a házhoz. ","shortLead":"A hívatlan vendégek rokonukkal és fegyverekkel tértek vissza a házhoz. ","id":"20200102_Teglakkal_es_karddal_estek_egymasnak_szilveszter_este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6c8f-6dd1-4813-88fc-858eade317ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5395bae9-d708-40c9-bcc7-a6542f9b413c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Teglakkal_es_karddal_estek_egymasnak_szilveszter_este","timestamp":"2020. január. 02. 22:03","title":"Téglákkal és karddal estek egymásnak szilveszter este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]