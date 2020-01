Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan 61 ezer eltűntje van a drogháborúnak.","shortLead":"Hivatalosan 61 ezer eltűntje van a drogháborúnak.","id":"20200107_Masfelszer_annyi_ember_tunt_el_a_mexikoi_droghaboruban_mint_amennyirol_eddig_tudtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b4ebc6-aec0-4320-b622-795438aaf142","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Masfelszer_annyi_ember_tunt_el_a_mexikoi_droghaboruban_mint_amennyirol_eddig_tudtak","timestamp":"2020. január. 07. 06:59","title":"Másfélszer annyi ember tűnt el a mexikói drogháborúban, mint amennyiről eddig tudtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanra sikerült elérni a foglalkoztatottságban az EU-s célkitűzést.","shortLead":"Mostanra sikerült elérni a foglalkoztatottságban az EU-s célkitűzést.","id":"20200107_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c303f218-37a5-4a2e-b0cb-89e46665e1ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas","timestamp":"2020. január. 07. 09:08","title":"Egy kicsivel még tovább csökkent a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt. Mindkét eset 2013-ban történt.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és...","id":"20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100e7ed9-e029-4a21-888b-85ca568507e5","keywords":null,"link":"/elet/20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. január. 06. 21:48","title":"Élete végéig börtönbe kerülhet Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megengedhetetlen a fedezet nélküli kötelezettségvállalás az egészségügyben - magyarázta az Állami Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Megengedhetetlen a fedezet nélküli kötelezettségvállalás az egészségügyben - magyarázta az Állami Számvevőszék elnöke.","id":"20200107_Domokos_Az_allamba_vetett_bizalmat_veszelyeztetik_a_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bcbcef-3747-4cc8-b42f-a89e95c36fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Domokos_Az_allamba_vetett_bizalmat_veszelyeztetik_a_korhazak","timestamp":"2020. január. 07. 10:21","title":"Domokos: Az államba vetett bizalmat veszélyeztetik a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","shortLead":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","id":"20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26368eab-af05-4b4d-9cee-faff9b116280","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 05. 20:59","title":"Leégett egy három Michelin-csillagos étterem Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte a végeredmény is.\r

","shortLead":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte...","id":"20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9478-321b-489d-bdb4-08bbf71f9fba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","timestamp":"2020. január. 05. 19:45","title":"Horvát elnökválasztás: Milanovic nyert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc8b5b3-1626-4028-8e34-809a51f02ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Reagált a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a német ARD műsorában elhangzott, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget (IWF) érintő vádakra. ","shortLead":"Reagált a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a német ARD műsorában elhangzott, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget...","id":"20200106_nob_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ard_korrupcio_dopping_ajan_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dc8b5b3-1626-4028-8e34-809a51f02ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494eb69-92c9-4b6d-8acb-7c9658a0289a","keywords":null,"link":"/sport/20200106_nob_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ard_korrupcio_dopping_ajan_tamas","timestamp":"2020. január. 06. 18:22","title":"NOB: Tisztázza magát a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","shortLead":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","id":"20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20de01a-eb6e-4b24-b86c-50f822a6029e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","timestamp":"2020. január. 05. 20:15","title":"Ön is elhiszi a 4 tévhitet a sebezhetőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]