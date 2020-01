Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","shortLead":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","id":"20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009e434-446d-4ae8-8b00-3bfc56f9358a","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","timestamp":"2020. január. 07. 13:32","title":"Pánik tört ki Szulejmáni temetésén, 40-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200107_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41192c60-a029-4597-b12a-f9c49423d98d","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360","timestamp":"2020. január. 07. 08:00","title":"Radar360: A súlyemelők botrányától Mészáros ablakgyáráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért a novemberi 5,7 százalékos növekedési adat sem túlságosan rontja az éves átlagot.","shortLead":"Azért a novemberi 5,7 százalékos növekedési adat sem túlságosan rontja az éves átlagot.","id":"20200108_ipar_jarmugyartas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53439502-1f2c-4045-b3c4-5736a4341c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_ipar_jarmugyartas_ksh","timestamp":"2020. január. 08. 09:41","title":"Ráléptek az autógyárakban a fékre, lassult az egész magyar ipar növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","shortLead":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","id":"20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b87f766-f960-48e7-992e-fa80fbd156d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","timestamp":"2020. január. 07. 17:05","title":"Eladták a budapesti New York-palotát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai rádióteleszkópok hálózatával. Az eredmény több okból is érdekes.","shortLead":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai...","id":"20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ca81a-440f-4aa8-acc9-31801204cfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","timestamp":"2020. január. 08. 08:39","title":"Rejtélyes, ismétlődő rádiójelek érkeztek az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","shortLead":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","id":"20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff135db-0431-4046-a3b8-e94426775d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","timestamp":"2020. január. 08. 14:22","title":"Napokkal ezelőtt elhunyhatott a Nagykanizsán holtan talált család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország külügyminisztere szerint Donald Trump háborús bűncselekményeket követ el.","shortLead":"Az ország külügyminisztere szerint Donald Trump háborús bűncselekményeket követ el.","id":"20200107_Nem_biztos_hogy_Iran_kilep_az_atomalkubol_de_aranyos_valaszt_ad_Szulejmani_meggyilkolasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505d6b16-9d7d-4b55-b261-2776591316e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Nem_biztos_hogy_Iran_kilep_az_atomalkubol_de_aranyos_valaszt_ad_Szulejmani_meggyilkolasara","timestamp":"2020. január. 07. 15:52","title":"Nem biztos, hogy Irán kilép az atomalkuból, de „arányos választ” ad Szulejmáni meggyilkolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]