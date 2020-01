Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mostani megmozdulás békés volt.","shortLead":"A mostani megmozdulás békés volt.","id":"20200112_Ezrek_koveteltek_az_altalanos_valasztojog_bevezeteset_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449ff7d0-7972-4ee9-9e4e-638996c3b99f","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Ezrek_koveteltek_az_altalanos_valasztojog_bevezeteset_Hongkongban","timestamp":"2020. január. 12. 15:53","title":"Ezrek követelték az általános választójog bevezetését Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Sorozatunk második része, az első a cikk alatt található.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200112_1920_2020_tarsadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80009b4-ff60-45d9-baef-0243be30c2bf","keywords":null,"link":"/360/20200112_1920_2020_tarsadalom","timestamp":"2020. január. 12. 10:00","title":"1920-2020: Sokan lettünk a Földön, de vagyonunk jórészt pár szupergazdagé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","shortLead":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","id":"20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208e363-3578-42d7-857d-2e99025164fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","timestamp":"2020. január. 11. 18:11","title":"Meghátrál a francia kormány nyugdíjügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b3290a-91d6-43ad-a948-b05d9bdea2a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 30 évben 300 gyilkosságot követtek el a maffiához köthetően Foggiában és alig sikerült az elkövetőket felelősségre vonni.","shortLead":"Az utóbbi 30 évben 300 gyilkosságot követtek el a maffiához köthetően Foggiában és alig sikerült az elkövetőket...","id":"20200110_Tizezrek_tuntettek_a_maffia_ellen_DelOlaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b3290a-91d6-43ad-a948-b05d9bdea2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db9737a-0389-4170-88dd-174a02eee43c","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Tizezrek_tuntettek_a_maffia_ellen_DelOlaszorszagban","timestamp":"2020. január. 10. 19:02","title":"Tízezrek tüntettek a maffia ellen Dél-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő tájékoztatást a beruházásról. Videó.","shortLead":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő...","id":"20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f679aee2-0017-4211-9a13-dbefe60aaba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","timestamp":"2020. január. 10. 19:10","title":"Ön is elköltözne a vörös zónából? Aggódnak a Samsung-gyár mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű német filozófus egy most kiadott új életrajz szerint a józan ész és a szabadság híveként veszélyesen élt. ","shortLead":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű...","id":"202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ac1f7-94ef-40c0-863d-f61e5c627c20","keywords":null,"link":"/360/202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","timestamp":"2020. január. 12. 16:00","title":"A titkosrendőrség miatt írta virágnyelven több fontos mondatát is Hegel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","shortLead":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","id":"20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef96b748-c42b-44ae-aa3a-1a5e280ba116","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","timestamp":"2020. január. 11. 06:41","title":"Bobby Ewing is megirigyelné ezt az új gazdára váró SL Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","shortLead":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","id":"20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b543de-203d-4708-8aaf-a31b89f69d25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","timestamp":"2020. január. 12. 13:41","title":"1500 kilo mobiltelefont gyűjtött már vissza a magyar Jane Goodall Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]