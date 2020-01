Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öttalálatosból több is akadt.","shortLead":"Öttalálatosból több is akadt.","id":"20200112_Nem_volt_hatos_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c934efe-ef40-4c6b-a1f9-395264572bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Nem_volt_hatos_a_lotton","timestamp":"2020. január. 12. 17:16","title":"Nem volt hatos a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben, az önkormányzati választási kudarc tanulságait valójában már levonta és a héten el is kezdi megosztani az érintettekkel. A jövőben információink szerint nem lehet választókerületi elnök, akinek kormányzati tisztsége is van, hogy minden jövőbeli képviselőjelölt csak a körzetére összepontosítsa az energiáit.","shortLead":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben...","id":"20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02ef6a2-1a4d-4f87-915d-bf615b8b4257","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","timestamp":"2020. január. 13. 11:45","title":"Mindenki szeretné már tudni, hogy Orbán felfelé vagy lefelé fordítja-e a hüvelykujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","shortLead":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","id":"20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6d5c36-2212-4f46-8f95-e61db4cdccbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","timestamp":"2020. január. 13. 06:45","title":"Kitört a Taal tűzhányó a Fülöp-szigeteken, több ezer embert kell kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja Sopsits Árpád filmrendező, aki szerint jelenleg nem cenzúra, hanem öncenzúra van a szakmában, ezért nem készülnek provokatív alkotások.","shortLead":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja...","id":"202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341340a5-ce6e-4115-8957-c9eac84800a0","keywords":null,"link":"/360/202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","timestamp":"2020. január. 11. 16:00","title":"Sopsits Árpád: \"A politika mindig beleszólt a művészetbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett figyelmes. A fiatal egy különleges új bolygót talált.","shortLead":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett...","id":"20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8310b5a7-732d-4e24-a566-5709d881bebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","timestamp":"2020. január. 13. 08:03","title":"Három napja dolgozott a NASA-nál a 17 éves gyakornok, amikor rábukkant egy különleges bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044a1fc5-5c9b-4aff-94b6-c3f1d6d32208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitatkoztak a támadás előtt.","shortLead":"Vitatkoztak a támadás előtt.","id":"20200112_Mellkason_szurta_fiat_egy_apa_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044a1fc5-5c9b-4aff-94b6-c3f1d6d32208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78a5fb5-76b8-49ad-ae32-79ccc4291f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Mellkason_szurta_fiat_egy_apa_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2020. január. 12. 17:47","title":"Mellkason szúrta fiát egy apa Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Sorozatunk második része, az első a cikk alatt található.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200112_1920_2020_tarsadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80009b4-ff60-45d9-baef-0243be30c2bf","keywords":null,"link":"/360/20200112_1920_2020_tarsadalom","timestamp":"2020. január. 12. 10:00","title":"1920-2020: Sokan lettünk a Földön, de vagyonunk jórészt pár szupergazdagé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62e5e-4c23-4fe6-9d39-7e2db584616b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szent Márk térre sem lehet majd csak úgy bejutni.","shortLead":"A Szent Márk térre sem lehet majd csak úgy bejutni.","id":"20200113_Szamolni_fogjak_a_turistakat_a_velencei_karnevalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b62e5e-4c23-4fe6-9d39-7e2db584616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fe644d-7b06-4c46-be60-433324c6c41f","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Szamolni_fogjak_a_turistakat_a_velencei_karnevalon","timestamp":"2020. január. 13. 09:57","title":"Számolni fogják a turistákat a velencei karneválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]