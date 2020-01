Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c799c5d7-734d-4b28-bbf3-64bdccc052f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg\" – mondta többek közt a gróf. Ma 14 órakor Szervét Tibor tolmácsolásában hallgathatjuk meg. A békediktátum feltételein a nagyhatalmak nem változtattak.\r

\r

","shortLead":"\"Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának...","id":"20200116_Szaz_eve_mondta_el_Apponyi_Albert_trianoni_vedobeszedet__ma_a_Kossuth_Radioban_meghallgathatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c799c5d7-734d-4b28-bbf3-64bdccc052f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9941ea56-7224-4d09-9e46-65ea19b73ef3","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Szaz_eve_mondta_el_Apponyi_Albert_trianoni_vedobeszedet__ma_a_Kossuth_Radioban_meghallgathatjuk","timestamp":"2020. január. 16. 09:51","title":"Száz éve mondta el Apponyi Albert trianoni védőbeszédét – ma a Kossuth rádióban meghallgathatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy honlapról lehetett letölteni a kalózadatokat.","shortLead":"Egy honlapról lehetett letölteni a kalózadatokat.","id":"20200117_12_milliard_lopott_jelszot_arult_egy_hollandus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85789f33-4f5b-4b36-818c-1009e545b888","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_12_milliard_lopott_jelszot_arult_egy_hollandus","timestamp":"2020. január. 17. 12:41","title":"12 milliárd lopott jelszót árult egy holland fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie egy weboldalnak, 88 százalékuk semmibe veszi a szabályozást.","shortLead":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie...","id":"20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9132d2cc-a339-4601-bb13-9d5ab7472791","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","timestamp":"2020. január. 16. 08:03","title":"10-ből 9 weboldal trükközik a látogatókkal, ez derült ki egy új vizsgálatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","shortLead":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","id":"20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8deb3-d42c-4a57-b2eb-0feab56b8070","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","timestamp":"2020. január. 16. 09:00","title":"Stahl Judit szerint olyanok a celebjeink, amilyeneket megérdemlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","shortLead":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","id":"20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecc821-426a-4933-9f4b-3fedd73d953f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 16. 14:03","title":"Előkerült a terv, két összecsukható telefont is tervezett a Xiaomi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bb5950-cf0d-4593-b627-5dcbdb7436b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Turandotot viszi színre a kínai ellenzéki.","shortLead":"A Turandotot viszi színre a kínai ellenzéki.","id":"20200117_Operat_rendez_Aj_Vejvej_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bb5950-cf0d-4593-b627-5dcbdb7436b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09eec88-af1d-4875-9231-b3cfbddd924c","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Operat_rendez_Aj_Vejvej_Romaban","timestamp":"2020. január. 17. 14:49","title":"Operát rendez Aj Vej-vej Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.\r

","shortLead":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan...","id":"20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609b2ed5-1dc6-4966-b380-5938ac070095","keywords":null,"link":"/sport/20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 16. 06:17","title":"Fantasztikus győzelem a kézilabda-Eb-n: \"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű eredményt hozott.","shortLead":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű...","id":"20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf2081d-d94c-4829-900e-b9c93293eb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","timestamp":"2020. január. 17. 19:03","title":"Óriási magyar siker a neten: Hide the Pain Harold lett az évtized mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]