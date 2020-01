A jogvédő szervezet kár még Csuka Tamás nyugalmazott püspököt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e a távirati iroda.

A Helsinki Bizottság közleményben jelezte, hogy beperli a Magyar Távirati Irodát, hogy kiderüljön, a hírügynökség vagy Csuka Tamás nem mond igazat a lelkész vasárnap elhangzott beszédét illetően.

Csuka Tamás a kismarosi katolikus templomban tartott ünnepi szentmise után azt mondta, hogy a Helsinki Bizottság gyufásdobozokban csótányokat csempész a fogvatartottaknak a váci fegyházba, hogy ezzel bizonyíthassák a felhergelt rabok a cellák embertelen viszonyait.

A nyugalmazott váci református tábori püspök hétfőn már azt állította, az MTI kiforgatta a szavait.

Az Indexnek már azt mondta, „a dörzsölt és minden hájjal megkent elítéltek egymásnak adogatták a dobozba a poloskát meg a csótányt, amikor tudták, hogy jön a körülmények ellenőrzésére a Helsinki Bizottság, hogy "eljátszhassák nekik, hogy itt milyen rosszak a körülmények”, elmondása szerint ő pont hogy védte a szervezet.

„Itt valaki hazudik. Hogy kiderülhessen a teljes igazság, ki hazudik, ki sértette meg a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnevét, mi az MTI-t fogjuk beperelni. A jogcím: jó hírnév megsértése valótlan tény híresztelése útján

- írta a Helsinki Bizottság.

A jogvédő szervezet akár tanúként is beidézte volna Csukát, hogy kiderüljön az igazság, és amennyiben a per során esetleg kiderült volna, hogy nem mondott igazat, őt is beperelték volna, de időközben a lelkész beszédét nyilvánosságra hozták, és ebből egyértelműen kiderül, hogy az MTI-t terheli a felelősség, így a lelkész perbeli meghallgatására semmi szükség.

A felvételt a Váci Mérték tette közzé a Facebookon.