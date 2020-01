Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen fővel emelkedett a magyar papok létszáma egy év alatt.","shortLead":"Egyetlen fővel emelkedett a magyar papok létszáma egy év alatt.","id":"20200120_Munkaerohiany_van_a_papoknal_imadkoznak_hogy_valtozzon_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce2a63-f289-44fb-aa17-c6c5c619862b","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Munkaerohiany_van_a_papoknal_imadkoznak_hogy_valtozzon_a_helyzet","timestamp":"2020. január. 20. 09:01","title":"Munkaerőhiány van a papoknál, imádkoznak, hogy változzon a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindketten aranyérmesek lettek Pekingben.



","shortLead":"Mindketten aranyérmesek lettek Pekingben.



","id":"20200118_Par_perc_alatt_tizezer_dollart_keresett_Hosszu_Katinka_es_Kesely_Ajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb193f0-a32c-403c-baa4-21035f1ca595","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Par_perc_alatt_tizezer_dollart_keresett_Hosszu_Katinka_es_Kesely_Ajna","timestamp":"2020. január. 18. 12:40","title":"Pár perc alatt tízezer dollárt keresett Hosszú Katinka és Késely Ajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát a napokban kapták meg az ügyfelek. Igen különleges készülékről van szó, amely Linuxot futtat, ráadásul roppant pénztárcabarát árral dicsekedhet. Igen különleges készülékről van szó, amely Linuxot futtat, ráadásul roppant pénztárcabarát árral dicsekedhet.","shortLead":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát...","id":"20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144c2782-1fdb-46c4-9ec1-ad1fe91692da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","timestamp":"2020. január. 19. 19:03","title":"Már el is kapkodták az olcsó telefont, amelynek nincs párja a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","shortLead":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","id":"20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b4f90-886d-4a84-a4d7-c9dfd8bdb960","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","timestamp":"2020. január. 20. 06:41","title":"A lényeg változatlan: Lada Niva reklám 1977-ből és 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el egy kifejlett aligátort. Egy kisebb példányt viszont 24 óra alatt eltüntettek. Egy kisebb példányt viszont 24 óra alatt eltüntettek.","shortLead":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el...","id":"20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6bb25-bbae-499b-b337-788875f6d9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","timestamp":"2020. január. 19. 11:08","title":"Videó: Feneketlen bendőjű, csontevő \"rémségekre\" bukkantak a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni...","id":"20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9185dfed-5dab-4809-b71e-8d42cbd635f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","timestamp":"2020. január. 18. 11:30","title":"Fülke: Az ellenzék bizalmat épített, ez a legnagyobb politikai tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lélegzetét visszatartva akár 2-4 méter mélyre is lemerülhetett a Földközi-tengerbe a neandervölgyi ember, hogy a szerszámkészítéshez legalkalmasabb kagylóhéjak után kutasson – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A lélegzetét visszatartva akár 2-4 méter mélyre is lemerülhetett a Földközi-tengerbe a neandervölgyi ember...","id":"20200118_neandervolgyi_ember_eszkozkeszites_kagylok_gyujtese_buvarkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100f8005-a340-482d-a4e2-9054d0fdebf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_neandervolgyi_ember_eszkozkeszites_kagylok_gyujtese_buvarkodas","timestamp":"2020. január. 18. 14:03","title":"Ezt eddig senki nem tudta a neandervölgyi emberről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","id":"20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aae093-8d11-42fd-8205-3543be8aa2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","timestamp":"2020. január. 18. 09:30","title":"Időt kérnek a gimnáziumok igazgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]