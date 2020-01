Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára az oxigént.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára...","id":"20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825ba2-78ed-41ee-8552-e8c76217a5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","timestamp":"2020. január. 20. 10:33","title":"Kitalálták a tudósok, hogyan gyárthatunk oxigént a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket, nem lesz Bessenyei-díj Hódmezővásárhelyen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket...","id":"20200120_Radar360este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3b22b-43dd-4792-9e76-d6f96385589b","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360este","timestamp":"2020. január. 20. 17:30","title":"Radar360: Lemondással vonta le a tanulságot a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének támogatására szánják az összeget.","shortLead":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének...","id":"20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5200150d-0524-436f-9623-c7c56df007b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","timestamp":"2020. január. 21. 20:55","title":"Az Európai Unió 200 millió euróval támogatja az űripart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","shortLead":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","id":"20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d555b-fe5b-491b-ad51-6189dc4fc3ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:40","title":"Tízezer forintra drágul a cigaretta Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","shortLead":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","id":"20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e43921-aa7a-451d-a2d6-efcd3c1b1d76","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egy HírCsárda-képpel illusztrálta a beszélgetést.","shortLead":"A főpolgármester egy HírCsárda-képpel illusztrálta a beszélgetést.","id":"20200121__Le_lettem_kapva_a_tiz_kormomrol__Karacsony_megszolalt_a_kozteves_beszelgetes_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf2222-4cdb-4441-a1f9-fc17d5e5808f","keywords":null,"link":"/itthon/20200121__Le_lettem_kapva_a_tiz_kormomrol__Karacsony_megszolalt_a_kozteves_beszelgetes_utan","timestamp":"2020. január. 21. 21:48","title":"\"Le lettem kapva a tíz körmömről\" - Karácsony megszólalt a köztévés szereplés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb778481-db1d-4771-9b05-a10a27141feb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes szóváltást új szintre emelték.","shortLead":"Az internetes szóváltást új szintre emelték.","id":"20200122_Elefanttal_uzent_Schobert_Norbertnek_a_Fovarosi_Allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb778481-db1d-4771-9b05-a10a27141feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b716126-c4d9-46c5-9250-479cde676f06","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Elefanttal_uzent_Schobert_Norbertnek_a_Fovarosi_Allatkert","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"Elefánttal üzent Schobert Norbertnek a Fővárosi Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]