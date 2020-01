Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","shortLead":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","id":"20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7310e3c8-c694-439b-867d-62befa8786e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","timestamp":"2020. január. 26. 21:23","title":"A fideszes polgármesterjelölt nyert Patakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c7b85a-a80a-43e3-a833-9ae00bf3de8b","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Habár a prosztatagyulladás az egyik legelterjedtebb betegségek egyike a férfi lakosság körében, még manapság is sokan elodázzák a szűrővizsgálatot, holott a betegség sok esetben némi odafigyeléssel és rendszeres orvosi kontrollal megelőzhető és kezelhető. De tulajdonképpen miről is beszélünk, amikor prosztatagyulladásról van szó? \r

","shortLead":"Habár a prosztatagyulladás az egyik legelterjedtebb betegségek egyike a férfi lakosság körében, még manapság is sokan...","id":"proxelan_20200127_szurovizsgalat_prosztatagyulladas_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c7b85a-a80a-43e3-a833-9ae00bf3de8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b01082-f271-412f-a764-71dc9750c3bb","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200127_szurovizsgalat_prosztatagyulladas_orvos","timestamp":"2020. január. 27. 07:30","title":"A férfiak 90 százalékát érintik ezek a panaszok, de mi van a háttérben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"a67ec491-2bc6-43b2-b451-967c9a75a052","c_author":"S.A.","category":"kultura","description":"Nagyon érdekli a koronavírus, és a feszültséget filmekkel vezetné le? Íme, egy kis filmlista a járványokról.","shortLead":"Nagyon érdekli a koronavírus, és a feszültséget filmekkel vezetné le? Íme, egy kis filmlista a járványokról.","id":"20200125_film_jarvany_virus_pestis_z_zombihaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67ec491-2bc6-43b2-b451-967c9a75a052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2084e28d-7cb9-460d-b5f7-47ec04ce51cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_film_jarvany_virus_pestis_z_zombihaboru","timestamp":"2020. január. 25. 18:14","title":"5+1 film halálos járványokról, hogy nagyobb kedvvel mosson kezet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akadnak olyan kormánytagok, akik 2,6 millió forintot kaptak az év végén.","shortLead":"Akadnak olyan kormánytagok, akik 2,6 millió forintot kaptak az év végén.","id":"20200127_Millios_motivacios_elismerest_es_jutalmat_kaptak_az_allamtitkarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38039ae0-6170-4003-86b6-bc77dc175299","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Millios_motivacios_elismerest_es_jutalmat_kaptak_az_allamtitkarok","timestamp":"2020. január. 27. 09:35","title":"Milliós motivációs elismerést és jutalmat kaptak az államtitkárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar siker!","shortLead":"Magyar siker!","id":"20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f62d79d-7101-407d-aa3d-a438f6c91b00","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","timestamp":"2020. január. 26. 15:54","title":"Kettős magyar siker a Liu fivérektől 1000 méteren a korcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19026d1c-1d51-487b-a49d-5f2ca5d1b4f2","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","timestamp":"2020. január. 27. 09:26","title":"Szívszorító produkcióval emlékezett Kobe Bryantre Alicia Keys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető annak esélye, hogy valaki megfertőzödjön koronavírussal. A tüdőgyulladást okozó kór halálos is lehet.","shortLead":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető...","id":"20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dd403b-693b-43ee-85bd-b550e82f6313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 07:03","title":"A WHO üzeni: ezeket tartsa be, hogy ne kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi választás zajlik Győrben.","shortLead":"Időközi választás zajlik Győrben.","id":"20200126_Mar_majdnem_minden_negyedik_ember_szavazott_Borkai_utodjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773e63e9-9108-45f7-8f0c-91f5813301e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Mar_majdnem_minden_negyedik_ember_szavazott_Borkai_utodjara","timestamp":"2020. január. 26. 14:39","title":"Már majdnem minden negyedik ember szavazott Borkai utódjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]