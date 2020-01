Varju László DK-s képviselőt hétfő délelőttre idézték be kihallgatásra az MTVA-székházban történtek miatt. A politikus Hadházy Ákos független és Harangozó Tamás MSZP-s képviselővel az ügyészség előtt tartott sajtótájékoztatót tüntető DK-szimpatizánsok gyűrűjében.

Varju elmondta, a kihallgatás mellett valószínűleg rabosítani is fogják, és ez azért történik meg, mert az Országgyűlés elárulta Kövér Lászlóval az élen. A képviselő szerint azért gyanúsították meg, mert a pártállami média működése ellen léptek fel, amikor az 5 pontot akarták beolvastatni a köztévében. A DK-s politikus kijelentette: Orbán ügyészsége nekitámadt, mert élni akart a képviselői jogaival és a kormány lábbal tiporta az alkotmányos jogait. Varju azt is elmondta, az ellenzéki pártok MTVA-székházi közös kiállása is kellett ahhoz, hogy pár hónappal később az ellenzéki együttműködés megszülessen, ami az október 13-i önkormányzati választási győzelemhez vezetett. A képviselő szerint téved a Fidesz, ha azt hiszik, meghátrálnak vagy megfélemlíthetőek.

Hadházy Ákos szerint mérföldkő lesz, amikor Varju gyanúsítottként bemegy az ügyészségre, mert ez egy újabb komoly lépés lesz a demokráciából a diktatúra felé. Hadházy elmondta, az ügyészség szintet lépett, eddig csak védte a tetteseket, ha azok fideszesek voltak, most már az erőszakot is engedik, ami az ellenzékiek ellen irányul. A képviselő szerint az is egy újabb szint, hogy koholt vádakat fogalmaz meg a hatóság Varjuval szemben.

Varju mentelmi jogát november elején függesztették fel Polt Péter legfőbb ügyész kérésére az MTVA-székházban 2018 decemberében történt incidens miatt, amikor is a biztonsági őrök leteperték és kivitték Varjút az épületből. A képviselőt azzal gyanúsítják, hogy megragadta az egyik biztonsági őr vádliját, ami kirívóan közösségellenes cselekmény, majd Varju be akart menni a stúdiókba, ebben megakadályozták, lefeküdt a földre, az egyik őr lábát megfogta, aki emiatt elesett, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ez garázdaság és súlyos testi sértés a vád szerint. Az eset során Varju is megsérült, mentő vitte el a helyszínről.