[{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","shortLead":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","id":"20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f99f0-7b66-4e35-a09d-edc88d1bf13e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","timestamp":"2020. január. 25. 19:38","title":"Véget ért az útzár az M3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat magyar ragadt a koronavírus miatt lezárt Hopej tartományban, közülük egy szeretne hazatérni Magyarországra. Magyarországon eddig két gyanús eset volt, de mindkettő vaklármának bizonyult.

","shortLead":"Hat magyar ragadt a koronavírus miatt lezárt Hopej tartományban, közülük egy szeretne hazatérni Magyarországra...","id":"20200126_A_kormany_hat_magyarrol_tud_akik_a_koronavirussal_fertozott_kinai_tartomanyban_ragadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fb3e92-539b-4274-a068-0aacd596a47f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_A_kormany_hat_magyarrol_tud_akik_a_koronavirussal_fertozott_kinai_tartomanyban_ragadtak","timestamp":"2020. január. 26. 16:34","title":"A kormány hat magyarról tud, akik a koronavírussal fertőzött kínai tartományban ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi hatóságok szerint még Budapesten volt Rui Pinto, amikor átadták a Lunda Leaks anyagait.","shortLead":"A helyi hatóságok szerint még Budapesten volt Rui Pinto, amikor átadták a Lunda Leaks anyagait.","id":"20200126_A_Magyarorszagon_elfogott_portugal_hacker_allhat_a_legujabb_kiszivarogtatasi_botrany_mogott_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25836858-8a53-4e08-a8c9-7327858b1315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_A_Magyarorszagon_elfogott_portugal_hacker_allhat_a_legujabb_kiszivarogtatasi_botrany_mogott_is","timestamp":"2020. január. 26. 09:48","title":"A Magyarországon elfogott portugál hacker állhat a legújabb kiszivárogtatási botrány mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","shortLead":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","id":"20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc1ffa3-163a-4521-a15f-634a22afbf07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","timestamp":"2020. január. 26. 20:15","title":"Így lehet tréningezni a rezilienciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ónos eső veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton.","shortLead":"Az ónos eső veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton.","id":"20200125_Onos_eso_lepi_be_hamarosan_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6753c65-d03a-408c-8113-4b4da60b977a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Onos_eso_lepi_be_hamarosan_az_orszagot","timestamp":"2020. január. 25. 13:46","title":"Ónos eső lepi be hamarosan az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a potyautasok.","shortLead":"6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a potyautasok.","id":"20200127_Nepszava_harmadannyi_tbt_nem_fizettek_be_mint_amennyit_a_kormany_mondott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a6e064-d79f-4720-ac49-9eb778db77d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Nepszava_harmadannyi_tbt_nem_fizettek_be_mint_amennyit_a_kormany_mondott","timestamp":"2020. január. 27. 07:34","title":"Népszava: harmadannyi tb-t nem fizettek be, mint amennyit a kormány mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen léptek feljebb.

","shortLead":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen...","id":"20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6585fddc-f1a5-4c34-bbd3-979d23e0b36a","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","timestamp":"2020. január. 26. 20:05","title":"Magyar top foci: két csapatnyi idegenlégiós érkezett a téli átigazolási szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf61820-9e92-4c73-8bd6-2358cf9e8e14","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlen után ötméteresekkel 14-13-ra győzte le a spanyol csapatot Märcz Tamás együttese, ezzel megszerezve Magyarország tizenharmadik Európa-bajnoki aranyérmét.","shortLead":"Döntetlen után ötméteresekkel 14-13-ra győzte le a spanyol csapatot Märcz Tamás együttese, ezzel megszerezve...","id":"20200126_magyarorszag_spanyolorszag_vizilabda_eb_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf61820-9e92-4c73-8bd6-2358cf9e8e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f82396-163c-47a8-88d9-6a963be849b9","keywords":null,"link":"/sport/20200126_magyarorszag_spanyolorszag_vizilabda_eb_donto","timestamp":"2020. január. 26. 18:57","title":"Drámai végjáték után Európa-bajnok a magyar férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]