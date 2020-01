Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","shortLead":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","id":"20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294eff9-eeea-44e0-9c43-703036853fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","timestamp":"2020. január. 29. 05:50","title":"Megbüntettek egy kínai boltot, mert megemelte a szájmaszk árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem lehet frissíteni). Idén – úgy tűnik – nem lesz nagy változás 2019-hez képest.","shortLead":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem...","id":"20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb31853-4efd-441a-9585-7b3308930dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","timestamp":"2020. január. 29. 11:33","title":"Jön az iOS 14 – az ön iPhone-ját is lehet majd frissíteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf8f79-abf2-46c4-85b7-62ba5c099f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német kancellár mellett a CDU elnökével is találkozik.","shortLead":"A német kancellár mellett a CDU elnökével is találkozik.","id":"20200130_Megvan_az_OrbanMerkel_talalkozo_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf8f79-abf2-46c4-85b7-62ba5c099f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1661a4a4-048d-4de0-8474-9e00681c637d","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Megvan_az_OrbanMerkel_talalkozo_idopontja","timestamp":"2020. január. 30. 14:23","title":"Február elején találkozik Orbán Merkellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","shortLead":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","id":"20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd370077-a3f8-49fb-9fbf-6c5137e67d6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","timestamp":"2020. január. 29. 05:11","title":"Esős, szeles időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","shortLead":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","id":"20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91507ef6-9929-4bb1-a217-34bb4758145f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","timestamp":"2020. január. 30. 09:33","title":"Soha nem látott képek jöttek a Nap felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","shortLead":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","id":"20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f6825b-d589-480e-a8b6-a16faf62e534","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","timestamp":"2020. január. 30. 09:36","title":"Idén elmarad a budapesti Nagy Futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","shortLead":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","id":"20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceee65-f5fc-4682-a6aa-797bb697f6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","timestamp":"2020. január. 28. 20:07","title":"Átneveztek egy New York-i metrómegállót Kobe Bryant rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]