Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e4f5fa0-351b-4a4b-b372-f221813d66bd","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Nem jön haza a járvány miatt és szereti a kínai konyhát. Ezt is elmondta a HVG-nek Sanghajból adott interjúban Závori László, aki egyébként Szergej Szkripal megmérgezésekor még Angliában látta el sürgősségi szakorvosként a volt orosz–brit kettős ügynököt és lányát, azóta azonban Kínában gyógyít.","shortLead":"Nem jön haza a járvány miatt és szereti a kínai konyhát. Ezt is elmondta a HVG-nek Sanghajból adott interjúban Závori...","id":"20200128_Versenyfutas_az_idovel_Zavori_Laszlo_Kinaban_dolgozo_magyar_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e4f5fa0-351b-4a4b-b372-f221813d66bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4246f8-9692-4679-a5fc-d12da2d8c0d6","keywords":null,"link":"/360/20200128_Versenyfutas_az_idovel_Zavori_Laszlo_Kinaban_dolgozo_magyar_orvos","timestamp":"2020. január. 29. 13:00","title":"Egy Kínában dolgozó magyar orvos szerint pánik nincs, csak sok beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"360","description":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás. Bár az ősszel Borkai Zsolt csupasz hátsóval is megnyerte a várost a kormánypártoknak, Dézsi Csaba András fölényes győzelme gyógyír a fideszes sebekre.","shortLead":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás...","id":"20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e462e2a-e808-46e3-9852-f2039fb364fe","keywords":null,"link":"/360/20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","timestamp":"2020. január. 29. 19:00","title":"A győri pofon az összefogás újragondolására kényszerítheti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális elosztásával.","shortLead":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális...","id":"202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a66a30-d5e4-46c4-8d91-422eec041b81","keywords":null,"link":"/360/202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","timestamp":"2020. január. 28. 14:00","title":"Mire éri meg költenie az államnak? Kórházakra vagy ingyenes sportolási lehetőségekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó ellen (most még) nincs védőoltás.","shortLead":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó...","id":"20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a80eea-527e-4c0b-809c-9c02421d4fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","timestamp":"2020. január. 29. 12:03","title":"Koronavírus: Ukrajnában már megjelentek a kamu védőoltást árulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Jeruzsálem Izrael oszthatatlan fővárosa, a ciszjordániai zsidó telepeket annektálják, a palesztin menekültek sorsa megoldatlan marad. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti béketervét mintha maga Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő ihlette volna. A palesztinok történelmi vereséget szenvedtek, és ha nem is fenyeget azonnali intifáda, a hosszabb távú következmények beláthatatlanok. A bejelentés időzítése nem véletlen: Trump és Netanjahu belpolitikai céljait is szolgálja.","shortLead":"Jeruzsálem Izrael oszthatatlan fővárosa, a ciszjordániai zsidó telepeket annektálják, a palesztin menekültek sorsa...","id":"20200129_trump_beketerv_izrael_palesztina_netanjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30969e2f-46ed-4f8b-90b3-839a74717dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_trump_beketerv_izrael_palesztina_netanjahu","timestamp":"2020. január. 29. 20:00","title":"Az évszázad alkuját kötötte vagy éppen az évszázad pofonját osztotta ki Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem veszélyezteti az Apple egyik legismertebb partnerének, a Foxconn gyártói kapacitását az új koronavírus, így a termelés sem áll le.","shortLead":"Egyelőre nem veszélyezteti az Apple egyik legismertebb partnerének, a Foxconn gyártói kapacitását az új koronavírus...","id":"20200129_apple_iphone_gyartas_foxconn_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfaa4d2-0555-4849-8313-695f69c3db18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_apple_iphone_gyartas_foxconn_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:03","title":"Nyugtat az Apple: nem lesz kevesebb iPhone a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","shortLead":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","id":"20200128_olajfolt_duna_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a4ae86-6151-42fb-b2de-ec0dbc84a1d1","keywords":null,"link":"/elet/20200128_olajfolt_duna_budapest","timestamp":"2020. január. 28. 18:13","title":"Hatalmas olajfoltot láttak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","shortLead":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","id":"20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9a1487-e204-4171-af7a-2495e9c002fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","timestamp":"2020. január. 29. 12:58","title":"Karácsonyék akár az alagút nélkül is felújítanák a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]