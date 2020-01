Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti...","id":"20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcad57d-9f5e-4c8e-9496-baa20d79abf3","keywords":null,"link":"/360/20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Radar360: megint mélyponton a forint, busás jutalmat kaptak Orbán segítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is bemutathat február 11-én.\r

","shortLead":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is...","id":"20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e85f87-4af9-4f43-9964-619a30f6d8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 13:03","title":"Hasznos új funkció jöhet a Samsung mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé. Cikkünkben ebből a gyűjtésből szemezgetünk néhány gondolatot.","shortLead":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé...","id":"20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0083a4-e85c-44c1-a6c4-8c435d3992a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","timestamp":"2020. január. 28. 14:15","title":"Főnökmustra: mitől lesz valaki jó vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babának nincs semmilyen hivatalos irata, születése óta pedig semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesült.\r

","id":"20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e758679-d3ff-43ad-9b0a-7a563eb9b715","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","timestamp":"2020. január. 28. 08:34","title":"Nyomoznak a dusnoki szülők ellen, akik nem anyakönyvezték újszülött gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417777db-94cc-4d68-97fc-98a31a12828d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Vuhan városából indult új vírussal megfertőzödtek száma is látható azon a térképen, amely (nagyjából) valós időben követi a kórokozó terjedését.","shortLead":"A kínai Vuhan városából indult új vírussal megfertőzödtek száma is látható azon a térképen, amely (nagyjából) valós...","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_terjedese_terkep_fertozes_2019_ncov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417777db-94cc-4d68-97fc-98a31a12828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8c89ca-711b-493a-a55d-b89baa01ca96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_terjedese_terkep_fertozes_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 15:23","title":"Ezen a térképen folyamatosan követheti, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","shortLead":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","id":"20200127_vonatgazolas_gardony_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e860c-1c09-4c28-8dff-24ab7c67ccab","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_vonatgazolas_gardony_keses","timestamp":"2020. január. 27. 12:02","title":"Gázolt a vonat Gárdonynál, késések vannak Székesfehérvár és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","shortLead":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","id":"20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40385e01-946d-4757-b220-6a6cd9b2805c","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","timestamp":"2020. január. 27. 13:56","title":"A Fidesz egykori pártigazgatója vette meg a Hollóházit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369960bd-48ce-422a-b273-eddffa2087cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírussal fertőzött páciensek elkülönítésére a budapesti Szent László kórházat jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A koronavírussal fertőzött páciensek elkülönítésére a budapesti Szent László kórházat jelölte ki a Nemzeti...","id":"20200128_kasler_miklos_koronavirus_betegek_korhazak_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=369960bd-48ce-422a-b273-eddffa2087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b998c-5088-4c00-b72d-e9e8774a06c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_kasler_miklos_koronavirus_betegek_korhazak_egeszsegugy","timestamp":"2020. január. 28. 13:19","title":"Kásler: Felkészültek a kórházak a koronavírusos betegek fogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]