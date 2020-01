Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Államtitkot sértene John Bolton, ha leírná, mi történt, amíg Donald Trump mellett dolgozott – állítják.","shortLead":"Államtitkot sértene John Bolton, ha leírná, mi történt, amíg Donald Trump mellett dolgozott – állítják.","id":"20200129_Trump_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat_fenyegeti_a_Feher_Haz_hogy_ne_adja_ki_a_konyvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b474ea-d029-4486-9b52-cfd9dd198d23","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Trump_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat_fenyegeti_a_Feher_Haz_hogy_ne_adja_ki_a_konyvet","timestamp":"2020. január. 29. 21:22","title":"Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadóját fenyegeti a Fehér Ház, hogy ne adja ki a könyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi nap minden címlap témája.","shortLead":"A történelmi nap minden címlap témája.","id":"20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0d114-7c03-4cdf-9eb8-ab09d7fe2c54","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","timestamp":"2020. január. 31. 11:52","title":"Magyarul is elköszöntek a brit lapok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","shortLead":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","id":"20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5926b1ce-ac7e-4a38-8afe-4860bdab6fce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","timestamp":"2020. január. 29. 22:29","title":"Komoly lépésre szánta el magát a The Guardian a klíma védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti...","id":"20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdd917d-5317-4031-8d26-59f50be0fe47","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2020. január. 29. 17:30","title":"Radar360: Orbán nem találkozik a gyöngyöspatai romákkal, marad a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még kevesebb jóval kecsegtet a csatorna egyik és másik oldalán is. A britek távozása 47 év után szabad szemmel is jól látható lyukat üt az EU egyáltalán nem sziklaszilárd falán, a brit társadalomban pedig eddig szunnyadó konfliktusokat hozhat a felszínre. Siker vagy bukás lesz a Brexit?","shortLead":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még...","id":"20200131_brexit_eu_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa466e-919a-4364-9c94-307c6211347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_eu_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 31. 06:30","title":"Eljött a Brexit napja, sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","shortLead":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","id":"20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c900113-d39e-48e0-b68f-181cc4c5d3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","timestamp":"2020. január. 29. 14:21","title":"A Fidesz felfüggesztésének meghosszabbítását javasolja a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","shortLead":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","id":"20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d13ee7-b1d1-481f-babc-6d7a24f9705e","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","timestamp":"2020. január. 30. 17:09","title":"Prága leállította a vízumok kiadását kínaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy család két tagja fertőződött meg a koronavírussal.","shortLead":"Egy család két tagja fertőződött meg a koronavírussal.","id":"20200131_Ket_koronavirussal_fertozott_beteget_talaltak_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffa2c9e-9c5d-45f2-9c9d-46c9449decdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Ket_koronavirussal_fertozott_beteget_talaltak_Angliaban","timestamp":"2020. január. 31. 11:03","title":"Két koronavírussal fertőzött beteget találtak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]