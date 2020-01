Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket Kecskeméten.","shortLead":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket...","id":"20200108_mercedes_kecskemet_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78038506-95b7-4455-81ee-5bcfa0516d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_mercedes_kecskemet_leepites","timestamp":"2020. január. 08. 14:34","title":"Több dolgozót elküldtek a kecskeméti Mercedes-gyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","shortLead":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","id":"20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017ab1f5-05b7-4e51-a222-c3640ccbed76","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","timestamp":"2020. január. 07. 14:10","title":"Húsz autó alatt szakadt be a jég egy orosz öbölben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","id":"20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f9781-8806-4bcc-a201-bd7f122acf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","timestamp":"2020. január. 07. 12:29","title":"Halálra gázolt egy rakodógép egy nőt egy ajkai üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8587d0c9-698f-4f51-b029-0c2b210227fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mateo újdonsága csak külsőre tűnik olyannak, mint egy rendes szőnyeg. 