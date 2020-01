Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","shortLead":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","id":"20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88fc90-552b-4803-965e-ac9031675000","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","timestamp":"2020. január. 10. 16:28","title":"360 milliót köszönhet az adóhatóság a lakossági bejelentéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d46b60-33c5-4c3d-9472-4005f64aee2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Linczényi Márkó fél évig rögzített a telefonjával beszélgetéseket, és a felvett anyagból írta meg a legújabb dalát.\r

\r

","shortLead":"Linczényi Márkó fél évig rögzített a telefonjával beszélgetéseket, és a felvett anyagból írta meg a legújabb dalát.\r

\r

","id":"20200109_Szia_Uram__dal_keszult_a_NERkorszak_kedvenc_udvozlesi_modjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d46b60-33c5-4c3d-9472-4005f64aee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0095b9b-03e3-4601-b46b-4f532a8942ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Szia_Uram__dal_keszult_a_NERkorszak_kedvenc_udvozlesi_modjabol","timestamp":"2020. január. 09. 11:53","title":"„Szia Uram” – dal készült a NER-korszak kedvenc üdvözlési módjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","shortLead":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","id":"20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9509b0-961e-4d73-9d02-f55079fb3a08","keywords":null,"link":"/sport/20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","timestamp":"2020. január. 09. 15:47","title":"99 éves Keleti Ágnes, a legeredményesebb magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"2020-ban 8 százalékkal emelkedik a bruttó minimálbér, ezzel pedig nettó 107 065 forint fizetést lehet hazavinni havonta. Vajon mennyi lakáshitel igényelhető ekkora jövedelemmel?","shortLead":"2020-ban 8 százalékkal emelkedik a bruttó minimálbér, ezzel pedig nettó 107 065 forint fizetést lehet hazavinni...","id":"20200110_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_minimalberrel_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a903827-228c-4cc6-a164-cf29ef946bc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_minimalberrel_2020ban","timestamp":"2020. január. 10. 10:56","title":"Mekkora lakáshitelt lehet felvenni minimálbérrel 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd61874-8c36-436f-a97a-0c01a692ce04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér pályakezdő műfajához, a versekhez. ","shortLead":"Visszatér pályakezdő műfajához, a versekhez. ","id":"20200110_Hamarosan_verses_kotete_jelenik_meg_Grecso_Krisztiannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd61874-8c36-436f-a97a-0c01a692ce04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729bae97-50b1-49fe-9c2f-04c1bca95c35","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Hamarosan_verses_kotete_jelenik_meg_Grecso_Krisztiannak","timestamp":"2020. január. 10. 15:40","title":"Hamarosan verseskötete jelenik meg Grecsó Krisztiánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly összesen százan haltak meg így.","shortLead":"Tavaly összesen százan haltak meg így.","id":"20200109_Egy_het_alatt_nyolcan_haltak_meg_lakastuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e53561b-55e4-46a8-8bf2-1eacb410ad89","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Egy_het_alatt_nyolcan_haltak_meg_lakastuzben","timestamp":"2020. január. 09. 15:35","title":"Alig egy hét alatt nyolcan haltak meg lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e86fa87-d296-49a6-a40d-73774c72be79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány pontos leírást adott egy férfiról és az eset körülményeiről.","shortLead":"A lány pontos leírást adott egy férfiról és az eset körülményeiről.","id":"20200109_Kitalalta_a_12_eves_vaci_kislany_hogy_elraboltak_a_rendorseget_is_megvezette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e86fa87-d296-49a6-a40d-73774c72be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132a384e-593a-4994-897e-bed2baf07e04","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Kitalalta_a_12_eves_vaci_kislany_hogy_elraboltak_a_rendorseget_is_megvezette","timestamp":"2020. január. 09. 14:56","title":"Kitalálta a 12 éves váci kislány, hogy elrabolták, a rendőrséget is megvezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8306a85-0cbb-4354-86e6-242ad4a26d27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zágrábi kormány heteken belül ajánlatot tesz erre.","shortLead":"A zágrábi kormány heteken belül ajánlatot tesz erre.","id":"20200110_mol_ina_olajtarsasag_reszveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8306a85-0cbb-4354-86e6-242ad4a26d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59654cd6-d8b5-4e80-bd6c-b4c3b7a978dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_mol_ina_olajtarsasag_reszveny","timestamp":"2020. január. 10. 11:11","title":"Még idén visszavásárolhatja a Mol részesedését az INA-ban a horvát állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]