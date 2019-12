Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"673a6ade-d890-4a2a-a046-42a353188d1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191212_Adventi_mesenaptar__december_12_a_het_boldog_esztendo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673a6ade-d890-4a2a-a046-42a353188d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032f6ed-23d3-4c78-8680-b52aef0e2797","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Adventi_mesenaptar__december_12_a_het_boldog_esztendo","timestamp":"2019. december. 12. 08:04","title":"Adventi mesenaptár – december 12. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbce195-2804-4e54-a1a2-6cd25fc7ec38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette a Disney az újragondolt karácsonyi klasszikus három főszereplőjét. ","shortLead":"Bejelentette a Disney az újragondolt karácsonyi klasszikus három főszereplőjét. ","id":"20191211_Megvan_ki_lesz_a_foszereploje_az_uj_Reszkessetek_betoroknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbce195-2804-4e54-a1a2-6cd25fc7ec38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175a97d4-10fe-4e4d-a362-c01a66182ced","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Megvan_ki_lesz_a_foszereploje_az_uj_Reszkessetek_betoroknek","timestamp":"2019. december. 11. 10:11","title":"Megvan, ki lesz a főszereplője az új Reszkessetek, betörőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","shortLead":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","id":"20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095dfcb4-61a2-49ea-a23a-bbe5ee8ee7c4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","timestamp":"2019. december. 12. 11:41","title":"Emlékszik a kétfarkú kiskutyára? Otthonra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés miatt.","shortLead":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés...","id":"20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b0bf96-a1c4-4baf-903c-04722a5a9682","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","timestamp":"2019. december. 11. 12:26","title":"Életfogytiglant kapott a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig a levegőben maradni.","shortLead":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig...","id":"20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a751868c-5052-4cb6-96df-e7be5c2f2d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","timestamp":"2019. december. 11. 06:17","title":"Áttörés: a levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szuperállampapírból már lassan 3000 milliárd forintnyit vettek meg.","shortLead":"A szuperállampapírból már lassan 3000 milliárd forintnyit vettek meg.","id":"20191211_Csutortokon_fizet_eloszor_kamatot_a_szuperallampapir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cfb54f-2152-4511-a161-fae4cdc8a7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Csutortokon_fizet_eloszor_kamatot_a_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 11. 11:08","title":"Csütörtökön fizet először kamatot a szuperállampapír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b01855d-0a41-4835-8705-50e0001106cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pártállami időket idéző hatalomra tört Demeter Szilárd és Vidnyánszky Attila a magyar kultúrában. A nevükre írt kormánypárti törvény legképtelenebb ötleteit végül épp a Fideszben fúrták meg. Az Nemzeti Kulturális Alap megmenekült, azonban a kultúrharcosok csak csatát vesztettek, nem háborút.","shortLead":"Pártállami időket idéző hatalomra tört Demeter Szilárd és Vidnyánszky Attila a magyar kultúrában. A nevükre írt...","id":"20191211_Megall_az_idogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b01855d-0a41-4835-8705-50e0001106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a6ef50-24a8-42a9-8c2c-b7a57c0dd693","keywords":null,"link":"/360/20191211_Megall_az_idogep","timestamp":"2019. december. 11. 19:00","title":"Fideszes körökben gáncsolták el Orbán kultúrharcosainak nyomulását ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amelyik evás cég az év végéig nem jelentkezik be más adónem hatálya alá, azt automatikusan besorolják valahova, és nem biztos, hogy ezzel jól jár.","shortLead":"Amelyik evás cég az év végéig nem jelentkezik be más adónem hatálya alá, azt automatikusan besorolják valahova, és nem...","id":"20191212_eva_ado_adozas_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bd74cb-62b4-47ab-9a65-b794d4ecee8a","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_eva_ado_adozas_osztalek","timestamp":"2019. december. 12. 12:40","title":"Három hetük sem maradt az eva szerint adózóknak, hogy gyorsan átjelentkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]