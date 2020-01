Interjút készített a székelyföldi Gyergyóditró polgármesterével a 444.hu, ahol a napokban ott munkát vállalt két Srí Lanka-i pék miatt szabadultak el az indulatok. A helyiek annyira nem nézték jó szemmel a vendégmunkások érkezését, hogy „Migránsmentes Ditrót akarunk” címmel saját Facebook-csoportot hoztak létre, benne gyűlölködő posztokkal.

Történt ez annak ellenére, hogy a pékség jó előre kijelentette: a két ember nem akar véglegesen letelepedni a településen. Az 5500 fős községben azonban elfajult a helyzet, a fenyegetések hatására a pékek inkább feladták gyergyóditrói bérelt lakásukat, és a közeli Gyergyószárhegyre költöztek.

A település vezetője, Puskás Elemér a 444.hu-nak azt mondta, ő megpróbálta lenyugtatni a kedélyeket, de hiába. Szerinte szemléletváltásra lenne szükség, ugyanis a székelység, a székely települések általában konzervatívabbak, és Ditró is ilyen. "Kicsit nehezebben fogadják az idegent" – mondta Puskás a lapnak.

De tudom, hogy nem szólhatunk bele a cég üzletpolitikájába, bármilyen lépést tennék polgármesterként, az törvénytelen lenne.

A polgármester szerint a kialakult helyzet "annak is köszönhető, hogy a magyar közmédiából a migránsellenesség jön át, az emberek átérezték a félelmet. Hogy akaratlanul-e vagy véletlenül, de ügyesen összekeverték a migráns fogalmát a vendégmunkás fogalmával". Úgy folytatta, a "gondolkodásbeli változáshoz nem az enyém, nem is az utánam jövő, hanem még újabb generáció kellene" – fogalmazott a településvezető. Arról is beszélt, hogy rendszeresen készítenek felmérést a helyi fejlesztési stratégiához, és nem egyszer olyan eredmény jött vissza, hogy az idegen embert nem szívesen látják, még egy multicéget se szívesen fogadnának."

Örülnék, ha nemcsak „Migránsmentes Ditrót akarunk”, hanem „Szemétmentes Ditrót akarunk”, vagy „Családon belüli erőszaktól mentes Ditrót akarunk” Facebook-csoport is létrejönne, jelentette ki Puskás Elemér.

A lap arról is kérdezte a polgármestert, hogy a két Srí Lanka-ihoz mi jutott el az ügyből. Puskás erre azt mondta, "ők az anyanyelvükön és angolul beszélnek, nem tudom, hallottak-e róla. Biztos a fülükbe jutott, az egész falu olyan... feszült. Olyan feszült a légkör, hogy ilyet még nem láttam. Akármerre megy az ember, mindenütt csak erről beszélnek." A településen szombaton gyűlést tartanak a falubeliek, hogy megbeszéljék az ügyet.

A gyulaferhérvári római katolikus érsekség időközben elítélte "a gyergyóditrói migránsellenes diskurzust", annak egyik hangadója ugyanis a község segédlelkésze, Bíró Károly volt. A Jakubinyi György nyugalmazott érsek által aláírt állásfoglalás szerint Bíró Károly gyergyóditrói segédlelkész egy olyan konfliktus középpontjába keveredett, ami meghaladja kompetenciáit és ami nem egyezik az egyház álláspontjával – számolt be róla a Marosvásárhelyi Rádió.

Mint írták, az érsekség figyelmeztet arra, hogy „Úr Jézus főparancsa a szeretet, a keresztényt ezen felül az ellenségszeretet is jellemzi; mennyivel inkább kell a keresztényeknek keresztény testvéreiket befogadni, sőt másvallású embertestvéreinket is!”

Arra kérik ezért gyergyóditrói közösséget, és minden más, hasonló helyzetben levő közösséget, hogy az indulatok helyett az emberiesség, a józan ész, és mindenekelőtt a keresztény szeretet és türelem elveit tartsák szem előtt, a békére törekedjenek.

Jakubinyi György nyugalmazott érsek hangsúlyozza, az egyház hivatalos képviselői, papjai a közösség szolgálatát értelmezzék úgy, mint amely a felszított indulatok lecsillapítására, s nem szítására vonatkozik, és a párbeszéd útjára vezet, nem a gyűlölködés és megosztás irányába.