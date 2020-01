Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","shortLead":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","id":"20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ff60a-76bb-4dec-a069-9f48e3015d2a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","timestamp":"2020. január. 28. 14:17","title":"Kopasz Barbie-t és hosszú hajú Kent dob piacra a Mattel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri polgármester-választás. De vajon mekkora kudarc az ellenzék számára, hogy a Fidesz négy hónap alatt talpra állt? Windisch Judittal elemeztük az eredményeket.","shortLead":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri...","id":"20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d5ef4-40c0-4dd8-82a7-969dff1f6f8c","keywords":null,"link":"/360/20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","timestamp":"2020. január. 27. 15:00","title":"Ki a győri választás nyertese? Egyértelműen maga Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat vízsugárral oltották el a tűzoltók a lángokat.","shortLead":"Hat vízsugárral oltották el a tűzoltók a lángokat.","id":"20200127_Leegett_egy_ketszintes_csaladi_haz_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2786bec4-db14-492d-beb7-285ca2432ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Leegett_egy_ketszintes_csaladi_haz_Budapesten","timestamp":"2020. január. 27. 07:18","title":"Leégett egy kétszintes családi ház Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői tragédia részletei még mindig nem ismertek. Nem hivatalos információk szerint az esetet az amerikai hadsereg is vizsgálja.","shortLead":"A hétfői tragédia részletei még mindig nem ismertek. Nem hivatalos információk szerint az esetet az amerikai hadsereg...","id":"20200127_lezuhant_boeing_afganisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db7373-673e-4f91-97df-b838aa3f1a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_lezuhant_boeing_afganisztan","timestamp":"2020. január. 27. 15:41","title":"Még mindig nem tudni, milyen repülő zuhant le Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy nap alatt megduplázódott a koronavírussal fertőzöttek száma, Európa-bajnok a férfi vízilabda-válogatott, Billie Eilish tarolt a Grammy-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy nap alatt megduplázódott a koronavírussal fertőzöttek száma, Európa-bajnok a férfi vízilabda-válogatott, Billie...","id":"20200127_Radar360_Fideszes_gyozelem_Gyorben_meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb812ac-6646-4698-b2cb-5f8408319030","keywords":null,"link":"/360/20200127_Radar360_Fideszes_gyozelem_Gyorben_meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 27. 08:00","title":"Radar360: Fideszes győzelem Győrben, meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői, hogy bevezessék az arccal történő azonosítási módot.","shortLead":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői...","id":"20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecad2373-f1d6-430f-abe4-91500b5cd3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","timestamp":"2020. január. 27. 09:03","title":"Változás jön a Facebook Messengerbe: az arcával azonosíthatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","shortLead":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","id":"20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceee65-f5fc-4682-a6aa-797bb697f6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","timestamp":"2020. január. 28. 20:07","title":"Átneveztek egy New York-i metrómegállót Kobe Bryant rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség és a szövetségi légügyi hatóság vizsgálja Kobe Bryant és nyolc társa halálának körülményeit. Az már kiderült, hogy többen utaztak a helikopteren, mint amit eddig hittek, és hogy már egyikük sem élt, mire az orvosok a helyszínre érkeztek.","shortLead":"A rendőrség és a szövetségi légügyi hatóság vizsgálja Kobe Bryant és nyolc társa halálának körülményeit. Az már...","id":"20200127_kobe_bryant_halal_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1be648-1eab-485a-bc43-2ca328bbbafa","keywords":null,"link":"/sport/20200127_kobe_bryant_halal_rendorseg","timestamp":"2020. január. 27. 05:16","title":"Kilencen haltak meg a helikopteren, amelyen Kobe Bryant utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]