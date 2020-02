Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni és csökkenteni az alvás hosszát úgy, hogy eközben még jól is teljesítsünk? Vigyázat: a hat óránál kevesebb pihenéssel már az egészségünket veszélyeztetjük!","shortLead":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2020. február. 03. 07:30","title":"Mit tehetünk azért, hogy kevesebbet aludjunk, mégis jól teljesítsünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"bd95eaab-a157-4dd7-b0b7-580cbfe28f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz hatóságok köröztek egy Csanádpalotánál lefülelt luxusautót.","shortLead":"Az olasz hatóságok köröztek egy Csanádpalotánál lefülelt luxusautót.","id":"20200202_Elkaptak_a_hataron_a_korozott_Lexust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd95eaab-a157-4dd7-b0b7-580cbfe28f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14700547-b0b6-4f4f-ab0c-d362abdefb9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Elkaptak_a_hataron_a_korozott_Lexust","timestamp":"2020. február. 02. 07:55","title":"Elkapták a határon a körözött Lexust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha a múltban már annyi rossz dolog történt velünk? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése.","shortLead":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha...","id":"20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f6f866-d214-420e-9970-83218e82830c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","timestamp":"2020. február. 02. 20:15","title":"Feldmár András: „Az életenergia fertőző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4fc3eb-2ca0-4675-879f-30edaf1ba219","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az anyjával való veszekedések elől a frontra menekül Jani. Miután kiderül, hogy a szolgálata a tervezettnél tovább tart, úgy kezd egyre jobban hiányozni neki az otthon melege. Kilenc hónap háború harmadik rész. ","shortLead":"Az anyjával való veszekedések elől a frontra menekül Jani. Miután kiderül, hogy a szolgálata a tervezettnél tovább...","id":"20200201_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4fc3eb-2ca0-4675-879f-30edaf1ba219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb432e2e-bf01-4ba2-8b0c-ce72035e0879","keywords":null,"link":"/360/20200201_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Nyújtottam neki a kezemet és tiszta vér volt\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2fae6a-2eeb-4ecf-b7c9-26afb524bdeb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengetegen voltak kíváncsiak a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egész estés, kreatív dokumentumfilmjeire.","shortLead":"Rengetegen voltak kíváncsiak a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egész estés, kreatív dokumentumfilmjeire.","id":"20200203_BIDF_dokumentumfilm_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2fae6a-2eeb-4ecf-b7c9-26afb524bdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9c8ab2-b46a-439a-a60e-dc30562e7523","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_BIDF_dokumentumfilm_fesztival","timestamp":"2020. február. 03. 10:04","title":"Igent mondott a magyar közönség a meztelen valóságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A londoni támadó alig egy hete szabadult ki a börtönből.","shortLead":"A londoni támadó alig egy hete szabadult ki a börtönből.","id":"20200202_Terrorcselekmenyert_iteltek_el_korabban_a_Londonban_keselo_majd_lelott_tamadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22500843-dfac-4cbf-bc8f-719448e781cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Terrorcselekmenyert_iteltek_el_korabban_a_Londonban_keselo_majd_lelott_tamadot","timestamp":"2020. február. 02. 22:45","title":"Terrorcselekményért ítélték el korábban a Londonban késelő, majd lelőtt támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyit a tavaszról. ","shortLead":"Ennyit a tavaszról. ","id":"20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa80a9-fced-4214-81fb-5d8a08f1d00e","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","timestamp":"2020. február. 02. 14:42","title":"Meglátta az árnyékát Balu, az Állatkert medvéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200203_Radar360_reggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0be1bd-e00c-4d06-9ba9-2ea3e0d0d4b5","keywords":null,"link":"/360/20200203_Radar360_reggel","timestamp":"2020. február. 03. 08:00","title":"Radar360: Karantén Pesten, hídomlás Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]