[{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki a 3 milliós hitelért cserébe kifizetett 2 milliót.","shortLead":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki...","id":"20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf33ad-b34d-41a7-88ff-9750581338ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","timestamp":"2020. február. 05. 16:39","title":"Hitelért cserébe kért és kapott milliókat egy nagylaki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek az autójába. Baj akkor van, ha a menet közbeni ellenőrzés vezet szerencsétlenséghez.","shortLead":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek...","id":"202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca89854-8ee7-4a82-a840-90dab9e99f29","keywords":null,"link":"/360/202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","timestamp":"2020. február. 06. 16:00","title":"Van, ahol nem veszik el a jogsit az ittas vezetőktől, hanem szondát szerelnek az autójukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon ma minden adott.","shortLead":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon...","id":"20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135051a7-4eac-41bf-8629-17d010dd58b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","timestamp":"2020. február. 06. 09:03","title":"Emmi: Az emberek hibásak, ha rákosak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","shortLead":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","id":"20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64fce50-0c8a-4b7f-8bb6-efc0f57cfcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","timestamp":"2020. február. 05. 23:40","title":"Felmentette Trumpot a szenátus, vége az elnök elleni eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","shortLead":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","id":"20200206_vonatbaleset_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8020fe-c403-47b9-acad-75affa5a4d82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_vonatbaleset_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 06. 08:50","title":"Kisiklott egy vonat Olaszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","shortLead":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","id":"20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f91460a-768a-4bf0-acfe-a7e344019bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","timestamp":"2020. február. 05. 21:50","title":"Elpusztult az utolsó óriásagyarú afrikai elefántok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","id":"20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6d464-c65b-4823-b233-48d69acc40a1","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","timestamp":"2020. február. 05. 18:30","title":"Egy évre eltiltották az olimpiai bajnok Burján Csabát a Kínát sértő posztja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859d5766-3924-4900-9d38-455fe0353126","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus mellett a pánik és a diszkrimináció is terjed a világban, miközben a tudósok versenyt futnak azért, hogy mielőbb megtalálják a kór elleni oltóanyagot.","shortLead":"A koronavírus mellett a pánik és a diszkrimináció is terjed a világban, miközben a tudósok versenyt futnak azért...","id":"20200205_Panik_es_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859d5766-3924-4900-9d38-455fe0353126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111ce4a-ea76-4122-b567-fe8303968390","keywords":null,"link":"/360/20200205_Panik_es_betegseg","timestamp":"2020. február. 05. 19:01","title":"A koronavírus nem csak azért félelmetes, mert halált okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]