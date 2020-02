Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","shortLead":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","id":"20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802ee458-6b13-4d2f-8354-b5850eec103b","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","timestamp":"2020. február. 06. 18:51","title":"Elszabadult egy tanker a spliti kikötőben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok más gyártó is veszélyben van.","shortLead":"Sok más gyártó is veszélyben van.","id":"20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773473fc-bc6d-46d6-89e3-5170396f08e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","timestamp":"2020. február. 07. 09:31","title":"Leállhat a Fiat gyártása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járóka Lívia fideszes EP-képviselő korábban a roma integráció jó példájának nevezte a Dancs Lajos Általános Iskolát. A Népszava utánajárt, mennyire igaz ez.","shortLead":"Járóka Lívia fideszes EP-képviselő korábban a roma integráció jó példájának nevezte a Dancs Lajos Általános Iskolát...","id":"20200206_nagyecsed_dancs_lajos_altalanos_iskola_szegregacio_roma_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31441b5d-ef3a-449c-8c7a-6922e93f019d","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_nagyecsed_dancs_lajos_altalanos_iskola_szegregacio_roma_diakok","timestamp":"2020. február. 06. 13:38","title":"A Járóka Lívia által mintának nevezett iskolában teljesen szegregáltan tanulnak a romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy esetleges új határátkelőhelyről is egyeztethetnek.","shortLead":"Egy esetleges új határátkelőhelyről is egyeztethetnek.","id":"20200207_orban_viktor_szijjarto_peter_volodimir_zelenszkij_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eacdc0-dcc5-4dc7-bcee-c56c3362fa31","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_orban_viktor_szijjarto_peter_volodimir_zelenszkij_ukrajna","timestamp":"2020. február. 07. 16:45","title":"Márciusban találkozhat Orbán az ukrán elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollandok imádnak otthon dolgozni, a románok és a bolgárok nem annyira.","shortLead":"A hollandok imádnak otthon dolgozni, a románok és a bolgárok nem annyira.","id":"20200207_Nem_nagyon_szeretik_a_magyarok_a_home_officet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61873989-d5c6-4da1-8028-119070540740","keywords":null,"link":"/elet/20200207_Nem_nagyon_szeretik_a_magyarok_a_home_officet","timestamp":"2020. február. 07. 18:05","title":"Nem nagyon dolgoznak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint, ha a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségbe indul valaki, a biztosító elutasíthatja a kárigényét. ","shortLead":"A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint, ha a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségbe indul valaki...","id":"20200207_koronavirus_jarvany_mabisz_utasbiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2c26d1-8c5c-4b2f-9003-657a480c5aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_jarvany_mabisz_utasbiztositas","timestamp":"2020. február. 07. 15:54","title":"Csak a koronavírus-járvány kitörése előtt kezdődött utazásoknál fedezheti a biztosító az orvosi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz NB I.-es labdarúgó Dzsudzsák Balázs, marad az Egyesült Arab Emírségekben. Igaz, másik klubnál.","shortLead":"Nem lesz NB I.-es labdarúgó Dzsudzsák Balázs, marad az Egyesült Arab Emírségekben. Igaz, másik klubnál.","id":"20200207_dzsudzsak_balazs_al_ain_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0b0707-f5e4-4f44-b9d1-27d08926a7ad","keywords":null,"link":"/sport/20200207_dzsudzsak_balazs_al_ain_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2020. február. 07. 12:49","title":"Megvan Dzsudzsák új klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt a lakáshitelek kamata 0,2-0,4 százalékkal növekedhet az elkövetkező 1,5 hónapban. De mikor következhet ez be, és egy ilyen mértékű kamatemelkedés vajon milyen hatással lesz a havi törlesztőkre? ","shortLead":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt...","id":"20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232210f0-e0e7-4e2b-aa2a-eb5b2766f5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","timestamp":"2020. február. 06. 09:06","title":"3+1 ok, ami miatt emelkedhetnek a magyar hitelkamatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]