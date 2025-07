Szeptembertől megemelik a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bérét

A kormány a szerdai gyűlésén arról döntött, hogy szeptember elsejétől a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőknek 15 százalékkal emelkedik a bére – jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

„Így polgármesterek és a köztisztviselők fizetése után most végre elkezdtük a kormánytisztviselők fizetésének rendezését is” – tette hozzá a politikus, aki korábban a Facebook-oldalára képeket is posztolt a mai egyeztetésről.

Mint néhány héttel korábban írtuk, július 1-től 15 százalékos, majd január 1-től újabb 15 százalékos béremelésben részesül nagyjából 100 ezer köztisztviselő, akik a közelmúltban sztrájkkal is nyomatékosították, milyen rosszul fizetik őket. Egy májusi kormányhatározat a 10 ezernél kevesebb lakosú településeken dolgozók béremeléséről szólt, ezt terjesztik most ki a 10-30 ezer lélekszámú kisvárosokra.

Ugyancsak a szerdai ülés után jelentett be Orbán Viktor egy támogatást a közszférában dolgozók számára. „A gyakorlatban ez úgy néz majd ki, hogy az orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és más köztisztviselőknek évi 1 millió forintos otthon támogatást biztosítunk, amit fordíthatnak lakáshitel-törlesztésre vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére” – fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette, a támogatás összevonható az Otthon Start hitellel is.

A kormányfő reményei szerint augusztusban már dönteni is tudnak az ügyben. A rövid videóból nem derült ki, hogy a támogatást már jövőre is megkapják-e az érintettek, ahogy az sem, hogy egy összegben vagy részletekben, illetve mikor – ez utóbbi azért is fontos, mert jelen tudásunk szerint április közepén lehetnek a választások.

