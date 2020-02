Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","shortLead":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","id":"20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003b715-4548-4f6c-8082-16d7aa69a293","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","timestamp":"2020. február. 06. 12:45","title":"Nem indulhat a Kapisztrán térről a Kitörés túra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A zöldmozgalmak Nyugat-Európában egyre gyakrabban válnak konzervatív pártok szövetségesévé. Orbán Viktor szerint a néppártra is veszélyes, ha az osztrák példát nagyobb tagállamok is követik. A tét nem pusztán a klímavédelem, de egy emberségesebb migrációs politika is.","shortLead":"A zöldmozgalmak Nyugat-Európában egyre gyakrabban válnak konzervatív pártok szövetségesévé. Orbán Viktor szerint...","id":"202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e41e29-9fcc-41d4-9022-475311840e22","keywords":null,"link":"/360/202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","timestamp":"2020. február. 06. 11:00","title":"A jobboldal táplálékkiegészítői lehetnek a zöldpártok, csak Orbán öklendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9601b5-31a9-4675-82ce-6609460b3aba","c_author":"Emőd Péter","category":"hvgmuerto","description":"A menetrendet betartva idén november közepén is megjelent a művészeti szcéna szereplőit rangsoroló listák legismertebbje, az ArtReview Power 100-a, és miközben ezt is viták fogják kísérni, a rangsor ezúttal „konszenzusosabbnak” tűnik az elmúlt években közzétetteknél.A képzeletbeli dobogó legfelső fokára a brit művészeti folyóirat zsűrije olyan szereplőt állított, aki szinte mindig benne volt a TOP 10-ben, de talán még sosem érdemelte ki annyira az első helyet, mint idén. ","shortLead":"A menetrendet betartva idén november közepén is megjelent a művészeti szcéna szereplőit rangsoroló listák...","id":"20200207_A_status_quo_megkerdojelezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9601b5-31a9-4675-82ce-6609460b3aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53e2424-6fb8-4732-987a-fb9136f574fd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_A_status_quo_megkerdojelezese","timestamp":"2020. február. 07. 15:37","title":"A status quo megkérdőjelezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helikopter-balesetben elhunyt NBA-sztárt szimbolikus helyen és napon búcsúztatják.","shortLead":"A helikopter-balesetben elhunyt NBA-sztárt szimbolikus helyen és napon búcsúztatják.","id":"20200207_kobe_bryant_temetes_gyaszszertartas_februar_24_staples_center_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ac6abf-d7ec-4ccb-a658-c03d48bf7f19","keywords":null,"link":"/elet/20200207_kobe_bryant_temetes_gyaszszertartas_februar_24_staples_center_los_angeles","timestamp":"2020. február. 07. 05:06","title":"A Lakers csarnokában vesznek búcsút Kobe Bryanttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint sikerült áttörést elérni a kezelésben, a WHO azonban cáfol.","shortLead":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint...","id":"20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b770702-bd71-4040-82fb-1187691144a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","timestamp":"2020. február. 06. 06:53","title":"Már 565-en haltak meg a koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb19f7e-6e50-40c8-888d-7809ae21127f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ígéretek már vannak a környezetszennyezés csökkentésére a divatiparban, a tettek viszont még hiányoznak. Végrehajthatnak-e zöld fordulatot a legnagyobb márkák teljes üzleti modellváltás nélkül? Dobos Emesét, a hvg.hu újságíróját kérdeztük.","shortLead":"Ígéretek már vannak a környezetszennyezés csökkentésére a divatiparban, a tettek viszont még hiányoznak...","id":"20200206_Az_egyik_legnagyobb_szennyezo_megis_csak_szoban_zoldul_a_divatipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb19f7e-6e50-40c8-888d-7809ae21127f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56217b63-1bc7-44c5-bcf7-c37cda6d5826","keywords":null,"link":"/360/20200206_Az_egyik_legnagyobb_szennyezo_megis_csak_szoban_zoldul_a_divatipar","timestamp":"2020. február. 07. 15:00","title":"Az egyik legnagyobb szennyező, mégis csak szóban zöldül a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","shortLead":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","id":"20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802ee458-6b13-4d2f-8354-b5850eec103b","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","timestamp":"2020. február. 06. 18:51","title":"Elszabadult egy tanker a spliti kikötőben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","shortLead":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","id":"20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fccfd20-b2a1-4dc9-91f1-498226585315","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","timestamp":"2020. február. 06. 10:59","title":"Fék nélküli kocsival kaptak el egy autóst, ráadásul még tetézte a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]