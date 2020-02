Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson a több mint 600 millió forintos gyógyszerhez.","shortLead":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson...","id":"20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6cd7ba-ae98-4528-a114-2c9942b16e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","timestamp":"2020. február. 04. 19:03","title":"Indul a sorsolás: 100 gyerek ingyen kapja meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","id":"20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce277203-08aa-488f-9385-8c121f583b04","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","timestamp":"2020. február. 04. 19:44","title":"Tusk: Amíg én vagyok az Európai Néppárt elnöke, a Fidesz nem térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően nagyon vigyáztak mindig is. Majdnem volt az ügyben népszavazás, aztán mégsem. Most is lehetne tartani, van hitelesített kérdés, de addig marad a vagyonnyilatkozat, arra, hogy következtetéseket vonjunk le a vezetők anyagi helyzetéről.","shortLead":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően...","id":"20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b53409-6452-4422-a608-a289499fdad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","timestamp":"2020. február. 05. 06:30","title":"Semmit nem árul el a vagyonnyilatkozat, de érinthetetlen a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","shortLead":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","id":"20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc70654-0284-474d-8311-d0333dd35abe","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","timestamp":"2020. február. 06. 09:34","title":"DrMáriás jelezte, már dolgozik egy Borkai-festményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szélsőjobb által becsület napjának nevezett vonulás tiltása helyett alternatív túrát vezetne a történész február 11-én, a kitörés napján. Erről is beszélt a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"A szélsőjobb által becsület napjának nevezett vonulás tiltása helyett alternatív túrát vezetne a történész február...","id":"20200205_Ungvary_A_kormanymedia_Europa_hoseinek_nevezi_az_SS_katonait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6912cbb-c520-45f3-b32e-09bad7632e9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Ungvary_A_kormanymedia_Europa_hoseinek_nevezi_az_SS_katonait","timestamp":"2020. február. 05. 12:58","title":"Ungváry: A kormánymédia Európa hőseinek nevezi az SS katonáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk, ha tapasztaljuk a jeleket? Alapvető kérdéseket tettünk fel Falus Ferenc volt tisztifőorvosnak, tüdőgyógyász szakorvosnak.","shortLead":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk...","id":"20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8369d259-883a-46f7-8e63-03f451889c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","timestamp":"2020. február. 04. 15:15","title":"Kimehetek az utcára? Rendelhetek Kínából? – amit a koronavírusról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát javít.","shortLead":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát...","id":"20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37e6ab-6004-4ad7-96db-455084ee426b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","timestamp":"2020. február. 05. 19:33","title":"Használja a WhatsAppot? Komoly hibára figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]