Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","shortLead":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","id":"20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4e521e-5a71-4f7b-baf6-00b3e47d0e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","timestamp":"2020. február. 10. 13:21","title":"Mindent maga mögé utasít a Ducati legújabb közúti sportmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer látogatót várnak a katalán fővárosba, azonban ebben az évben minden más lesz, mégpedig a világot fenyegető koronavírus miatt.","shortLead":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer...","id":"20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d941a2d-37e1-4fda-b32f-c4b20a321995","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","timestamp":"2020. február. 10. 14:03","title":"MWC 2020: csak kezet ne fogjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére. ","shortLead":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív...","id":"20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415ffe3c-ed05-483d-949f-a7e2f1f35681","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","timestamp":"2020. február. 11. 12:15","title":"Már gyermekkorban elkezdődhet a reziliencia kialakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hozzányúlnának a munkavállalási szabályokhoz a britek, mert továbbra is szükségük van az olcsó munkaerőre. ","shortLead":"Hozzányúlnának a munkavállalási szabályokhoz a britek, mert továbbra is szükségük van az olcsó munkaerőre. ","id":"20200210_Tovabbra_is_nagyon_kell_a_briteknek_az_olcso_munkaero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b05c573-ab31-4d42-a43a-80bc80fc762c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Tovabbra_is_nagyon_kell_a_briteknek_az_olcso_munkaero","timestamp":"2020. február. 10. 15:18","title":"Továbbra is nagyon kell a briteknek az olcsó munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","shortLead":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","id":"20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0144a4c0-fa01-4ee8-9e70-10b91d269d68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","timestamp":"2020. február. 11. 11:08","title":"Mark Wahlberget elvarázsolta a Mercedes-AMG One","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","shortLead":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","id":"20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09451b2-cb64-4ade-a3f1-966d0ed173dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","timestamp":"2020. február. 11. 19:28","title":"Influenza: kiterjesztették a látogatási tilalmat a Honvédkórház három telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","shortLead":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","id":"20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf625a50-d5c5-4754-86e0-914740471357","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","timestamp":"2020. február. 11. 09:21","title":"Hiába az év autója, le kellett állítani az elektromos Jaguar gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]