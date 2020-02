Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec4bd412-1e71-48dc-b327-68eaa54561e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két ütemben javítják a hibát a vízmű szakemberei.","shortLead":"Két ütemben javítják a hibát a vízmű szakemberei.","id":"20200214_Kettos_csoserules_a_budai_also_rakparton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4bd412-1e71-48dc-b327-68eaa54561e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65dcdd67-c0cd-4c06-ae9e-575248fe7234","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Kettos_csoserules_a_budai_also_rakparton","timestamp":"2020. február. 14. 09:31","title":"Kettős csősérülés a budai alsó rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","shortLead":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","id":"20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1bdc13-06d1-4777-abcb-6e2fd88be6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 13. 06:13","title":"A sertéspárizsi elképesztő mértékben drágult egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az autóeladás mellett a gyártás is alaposan visszaesett Kínában.","shortLead":"Az autóeladás mellett a gyártás is alaposan visszaesett Kínában.","id":"20200213_Mar_az_autoeladast_is_hazavagja_a_koronavirusjarvany_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e3ddf0-99ce-44d6-ae97-121f3451f2f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Mar_az_autoeladast_is_hazavagja_a_koronavirusjarvany_Kinaban","timestamp":"2020. február. 13. 10:35","title":"Már az autóeladást is hazavágja a koronavírus-járvány Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eebc574-3df7-442b-8493-41126384f0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az irodavezető fedezte fel a golyónyomokat a bejáraton, több lövedéket is találtak a rendőrök. 