[{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","shortLead":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","id":"20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7d9f13-8158-467e-83c4-9c716fa85b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","timestamp":"2020. február. 16. 17:59","title":"Megkezdték az amerikaiak kimentését az karanténba zárt óceánjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia, amelynek oka a kutatók szerint az antibiotikum féktelen használata mind az emberek, mind a haszonállat-állomány körében a kelet-afrikai országban.","shortLead":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia...","id":"20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe1e25b-4da0-4df9-989c-3427e863cf36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","timestamp":"2020. február. 16. 14:03","title":"Az antibiotikum-rezisztencia veszélyezteti az egyébként is nehéz helyzetben lévő orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","shortLead":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","id":"20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321df50-1bd8-4d20-b59e-7df9af05643e","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","timestamp":"2020. február. 15. 16:07","title":"Visszalépett egy független jelölt a dunaújvárosi országgyűlési képviselő-választástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A válság leginkább Etiópiát, Kenyát, Ugandát, Tanzániát és Szomáliát érinti.","shortLead":"A válság leginkább Etiópiát, Kenyát, Ugandát, Tanzániát és Szomáliát érinti.","id":"20200215_Sulyos_elelmiszervalsagra_figyelmeztet_az_ENSZ_tobb_afrikai_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9727736-9c74-4f92-95a5-7cd77a63b163","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Sulyos_elelmiszervalsagra_figyelmeztet_az_ENSZ_tobb_afrikai_orszagban","timestamp":"2020. február. 15. 21:55","title":"Súlyos élelmiszerválságra figyelmeztet az ENSZ több afrikai országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes valójában eljött a paradicsom, ez lett sorozatunk címe is. De hogy jön ide a kék csempe?\r

","shortLead":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes...","id":"20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3e0a0c-d8a2-4ddb-a73c-5ff83a863008","keywords":null,"link":"/360/20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Trabant és szexpartner nyugatnémet márkáért – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","shortLead":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","id":"20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc0edc-2132-4690-a4b5-d11524615791","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","timestamp":"2020. február. 15. 20:50","title":"Szijjártó: Jól vannak a magyarok a koronavírus miatt lezárt hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három évtizedes szünet után először vállalkozik egy tárlat arra, hogy a maga teljességében mutassa be a Pécsen élő művészek munkásságát.","shortLead":"Három évtizedes szünet után először vállalkozik egy tárlat arra, hogy a maga teljességében mutassa be a Pécsen élő...","id":"202007_tarlat__allapotfelmeres_pecs_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcfce0a-87b1-4c11-9cf6-7787464a0eef","keywords":null,"link":"/360/202007_tarlat__allapotfelmeres_pecs_2019","timestamp":"2020. február. 15. 12:15","title":"Pécs megkerülhetetlen színtere maradt a kortárs művészetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes könnyek között hagyta el a színpadot.","shortLead":"Az énekes könnyek között hagyta el a színpadot.","id":"20200216_Elment_a_hangja_Elton_Johnnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3856f179-b61e-4c4d-aaf9-6ed34c77800e","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Elment_a_hangja_Elton_Johnnak","timestamp":"2020. február. 16. 16:59","title":"Elment Elton John hangja, félbe kellett szakítania a koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]