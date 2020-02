Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","shortLead":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","id":"20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca117b7-1912-4995-9dab-01b5c853c888","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","timestamp":"2020. február. 17. 08:12","title":"Nem elég az FKF dolgozóinak a béremelési ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","shortLead":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","id":"20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb97ce47-5188-4834-9b9a-0425847f1203","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","timestamp":"2020. február. 17. 07:39","title":"Nem adhatják ki a szülőknek a tájékoztatást a gyerekük iskolaérettségi vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456fc1a9-97ae-473a-8755-a09ca81c7479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikai főtanácsadó szerint a teljes termékenységi arányszámnak 2,1-nek kellene lennie, hogy a magyar társadalom fennmaradjon, de ez az Európai Unióban sehol sem valósul meg.","shortLead":"A statisztikai főtanácsadó szerint a teljes termékenységi arányszámnak 2,1-nek kellene lennie, hogy a magyar társadalom...","id":"20200218_885_ezer_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=456fc1a9-97ae-473a-8755-a09ca81c7479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdbdd18-0867-439e-9243-bd63f2a517f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_885_ezer_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","timestamp":"2020. február. 18. 10:29","title":"885 ezer magyar fiatal él mamahotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f62fa3-a3e7-43b5-85b3-d472af9c7d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös dologra figyeltek fel egy Forddal kapcsolatban: a bérelt autót még a visszaadása után is tovább irányíthatta korábbi bérlője.","shortLead":"Különös dologra figyeltek fel egy Forddal kapcsolatban: a bérelt autót még a visszaadása után is tovább irányíthatta...","id":"20200218_fordpass_app_levalasztas_berelt_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f62fa3-a3e7-43b5-85b3-d472af9c7d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfc6b6e-057b-4a2b-a43c-0298b331dc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_fordpass_app_levalasztas_berelt_autok","timestamp":"2020. február. 18. 11:33","title":"Bérelt egy autót, ami azután magától elindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb megbízást nyert el Mészáros Lőrinc családi kft.-je a a Séd-Nádor-Gaja vízrendszerhez kapcsolódó beruházásnál, aminek egyébként a teljes rehabilitációját a cég végzi. 2014-ben még Simicska Lajos Közgépe dolgozott a projekten.","shortLead":"Újabb megbízást nyert el Mészáros Lőrinc családi kft.-je a a Séd-Nádor-Gaja vízrendszerhez kapcsolódó beruházásnál...","id":"20200218_meszaros_lorinc_sed_nador_gaja_vizrendszer_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413575f6-7699-49cc-9170-dd9b16ebb903","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_meszaros_lorinc_sed_nador_gaja_vizrendszer_kozbeszerzes","timestamp":"2020. február. 18. 12:35","title":"Másfél milliárd után csurran még 250 millió Mészároséknak a sédi csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","shortLead":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","id":"20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8bd12-09b1-4e79-8bc6-45a919fdfe6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. február. 18. 16:55","title":"Nyomoz a rendőrség a Hajdúsámsonnál talált kutyatetemek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg tudja tartani az új-zélandi koncertjeit. ","shortLead":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg...","id":"20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a400db2-adc4-4ca1-adb1-e32216eb2e21","keywords":null,"link":"/elet/20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","timestamp":"2020. február. 18. 17:53","title":"Tüdőgyulladása miatt mégis lemondta fellépéseit Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b1bfed-4811-48de-aaf4-774ebecb7619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A palesztin Hamász katonai csoportnak szokatlan támadással sikerült mobiltelefonokon tárolt információkhoz jutnia.","shortLead":"A palesztin Hamász katonai csoportnak szokatlan támadással sikerült mobiltelefonokon tárolt információkhoz jutnia.","id":"20200217_hamasz_izraeli_katonak_szelfi_hackerek_telefon_feltorese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b1bfed-4811-48de-aaf4-774ebecb7619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38256de-6881-4a01-9f2a-be5f4cfd9e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_hamasz_izraeli_katonak_szelfi_hackerek_telefon_feltorese","timestamp":"2020. február. 17. 15:03","title":"Csinos nők fotóival törték fel izraeli katonák mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]